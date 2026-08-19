Enfermeras piden el estado de alarma en Ceuta ante "un colapso sanitario sin precedentes"

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Madrid, 19 ago (EFE).- El Consejo General de Enfermería (CGE) ha reclamado este miércoles que se declare el estado de alarma en Ceuta ante el "colapso sanitario sin precedentes" que reportan las profesionales que trabajan en la ciudad autónoma, donde afrontan 200 asistencias diarias, con picos de hasta 1.400.

Cada enfermera está asumiendo una carga asistencial de entre 14 y 16 pacientes y turnos de trabajo que exceden hasta en cuatro horas su jornada, lo que las deja "exhaustas, sin recursos y al límite", ha denunciado el CGE en un comunicado en el que se hace eco y se suma a las denuncias del colegio de enfermeras ceutí.

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La falta de medios ha empujado a estas profesionales a tener que asistir a picos de hasta 1.149 personas en 24 horas; en atención primaria "están trabajando hasta las 21:00 horas, cuando su jornada termina a las 17:00 horas", incluidos sábados y domingos, mientras que en urgencias han habilitado una zona para los migrantes en la que cada una atiende hasta a 16.

Aunque la atención hospitalaria ha descendido en torno a 300-400 asistencias al día y en atención primaria alrededor de 70-100, las asistencias en los asentamientos "siguen siendo muy elevadas y la escasez de enfermeras hace que las ONGs estén pidiendo voluntarios urgentemente".

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Junto a la sobrecarga, existe "una profunda preocupación" por el estado de salud de la población atendida, que deja ya brotes de enfermedades ligadas al hacinamiento y la falta de higiene.

En este sentido, las enfermeras ceutíes calculan que se han producido 200 casos de gastroenteritis aguda y 20 de sarna -sin contar los 30 detectados entre militares-, 21 de impétigo y 4 de tuberculosis, a los que se añaden los detectados en los asentamientos de playas como El Trampolín o las naves del Tarajal, donde el seguimiento es mucho más complejo.

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Censuran además que la ciudad "se encuentra sumida en el miedo", y su población anhela ya "poder disfrutar" de la playa o "ir a comprar sin colas de racionamiento o falta de productos de primera necesidad".

"Nos encontramos exhaustas tanto física como psicológicamente, enfrentando un desgaste emocional profundo al ser el principal apoyo de personas que se encuentran en condiciones que no corresponden a las de un país desarrollado", ha lamentado su presidenta, Rosa Fuentes.

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Del mismo modo, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, que ha reclamado que se establezca "un mando único en Ceuta" y que se destinen los medios y las previsiones que "esta emergencia territorial requiere" y que "está llevando a la profesión a la quiebra asistencial" en la ciudad autónoma. EFE