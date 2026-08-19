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El PP critica que los ministros "tuiteen de vacaciones mientras los ceutíes sufren"

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Melilla, 19 ago (EFE).- La diputada por Melilla y portavoz adjunta del PP en el Congreso, Sofía Acedo, ha cargado contra el Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, considerando “una vergüenza que los ministros se dediquen a tuitear de vacaciones mientras los ceutíes están sufriendo las consecuencias de esta crisis de seguridad nacional”.

La diputada popular ha reaccionado en rueda de prensa a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que vinculó la subida de tono del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, contra el Ejecutivo central por la gestión de la crisis migratoria a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo “ha contaminado”.

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“Me parece una falta de respeto y una absoluta vergüenza. Pero mientras uno está tuiteando desde la tumbona de la playa, no alcanza a ver la gravedad de lo que allí están sufriendo nuestros compatriotas”, ha criticado con dureza, tras lo que ha denunciado que, pese a contar con “todas las alertas, no se adelantó, no actuó” ante la crisis migratoria y, veinte días después, “sigue sin tomar medidas excepcionales” en la ciudad autónoma.

Según Acedo, el presidente de Ceuta está "al frente de esta crisis con entereza y con convicción de que hay que defender a España. Y eso lo está haciendo con un Gobierno de España que tiene todos los recursos y que, sin embargo, le están poniendo palos en las ruedas. Esa es la vergüenza a la que nos tiene sometido continuamente el Gobierno de España y especialmente a los ceutíes”, ha denunciado.

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La dirigente popular ha avanzado que pedirán explicaciones al Gobierno y reclamarán que adopte todas las medidas necesarias para que se recupere “la normalidad” en Ceuta.

Para ello, ha pedido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplique las medidas contempladas en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para hacer efectivo el retorno de los migrantes que “asaltaron” Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

“Y tienen que retornar todos. También ha dicho la Unión Europea que ha puesto a disposición del Gobierno todos los recursos económicos, materiales, humanos, administrativos, y que el Gobierno de España no los ha pedido”, ha denunciado, a la vez que ha exigido que Marruecos cumpla con sus obligaciones y compromisos de cooperación con España. EFE

mrg/bfv/jlg

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