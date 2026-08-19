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El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) entra en Salamanca por el pico Tiendas

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Valladolid, 19 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en Pinofranqueado, en Cáceres, ha pasado ya a Salamanca a través del pico Tiendas, ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León, que cuenta con un amplio dispositivo movilizado tanto en Salamanca como en Cáceres.

Medio Ambiente ha indicado, a través de redes sociales, que el viento soplará de componente sur hasta las 22:00, cuando se espera que cambie a norte, y que la humedad relativa no superará el 70 % por la noche, lo que complica las labores de extinción de un fuego que ha vuelto a coger fuerza esta tarde en Cáceres.

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De hecho, la evolución del incendio ha mantenido estos días en alerta a los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que esta tarde ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en Vegas de Domingo Rey, el municipio más próximo a la frontera, en previsión de la posible entrada del fuego en Salamanca.

La Consejería ha explicado que la declaración del IGR 1 deriva de la evolución del fuego, por la previsión de que se tarden más de 12 horas en estabilizarlo.

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Según ha explicado la Junta de Extremadura, preocupan principalmente los frentes oeste y noroeste, pues el primero se ha reactivado y está formando un pirocúmulo, circunstancia que complica mucho su control, mientras que el segundo mantiene su avance hacia la localidad de Nuñomoral y la alquería de Cerezal.

Castilla y León tiene movilizados en este incendio una treintena de medios, según la información de Infocal. En concreto, en Cáceres cuenta con 15 medios y 52 personas: 4 brigadas helitransportadas con su helicóptero, un helicóptero bombardero, otro de coordinación y reconocimiento, una cuadrilla de tierra, 4 técnicos, 3 agentes medioambientales, la Unidad de Planificación y Análisis, la Unidad de apoyo al PMA y 3 buldóceres. EFE

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