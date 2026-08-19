El incendio de Cáceres quema 2.200 hectáreas mientras comienzan los realojos en Huesca

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Madrid, 19 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en Pinofranqueado (Cáceres) arrasa 2.200 hectáreas y deja en el aire la evacuación de otras 1.200 personas, que se sumarían a las 700 ya desalojadas, mientras en Huesca comienzan los realojos en siete de los 19 núcleos afectados por el fuego de Las Peñas de Riglos.

El fuego de Pinofranqueado, que podría haber sido intencionado y en el que trabajan 23 medios aéreos con 217 efectivos, ha afectado a seis viviendas.

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Los trabajos se centran en frenar su avance, sin descartar su entrada en la provincia de Salamanca.

Desde anoche se encuentran allí dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 150 efectivos y dos buldócers; también 60 miembros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con dos helicópteros y dos hidroaviones, y 30 efectivos de la Guardia Civil.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de "la ventana de oportunidad que se abrirá esta tarde".

Preocupa especialmente la zona noreste por la cantidad de combustible y la cercanía a una población, mientras que en Castilla y León se trabaja desde ayer en cortafuegos para que no les afecte.

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La Junta de Extremadura prepara la previsible evacuación de Nuñomoral -con cerca de 1.200 habitantes- ante el avance del fuego en Cáceres y ha apelado a la "responsabilidad" y "cordura" de quienes aún permanecen en sus casas.

Tras la segunda reunión del Cecopi, celebrada esta mañana, se mantiene la Situación Operativa 2 nivel 2 del Plan Infocaex, así como el desalojo de 10 alquerías.

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Unas 700 personas han sido evacuadas de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal.

También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, un centro benéfico que acoge a personas con discapacidad.

Los vecinos de siete de los 19 núcleos evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que obligó a evacuar a un total de 1.046 personas. podrán progresivamente volver a casa a lo largo del día.

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Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Aalastuey y Larués.

A las 378 personas que volverán hoy a sus casas se podrían sumar las 168 de Triste, La Peña Estación, Yeste y Anzánigo, ha informado el Gobierno de Aragón.

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De acuerdo con el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha habido un avance "importante" en la lucha contra el incendio. Los trabajos que se han realizado "han funcionado" y el fuego ha entrado en fase de estabilización.

El operativo considera cruciales las próximas horas, en las que las previsiones meteorológicas siguen siendo malas, para dar por estabilizado un fuego que ha afectado a un total de 18.400 hectáreas.

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Según la Aemet, se esperan temperaturas por encima de los 38 ºC, una humedad relativa por debajo del 15 % y viento del sur seco.

En la zona se mantendrán seis helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos.

El incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) ha quedado estabilizado este miércoles a las 09:31 de la mañana tras haber calcinado unas 60 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural.

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Para su extinción se han movilizado cinco técnicos, 23 agentes, 32 brigadas, 26 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por controlado este miércoles el fuego declarado el martes por la tarde en la zona del pantano de Guadalest en Beniardà.

En estos momentos trabajan sobre el terreno dos unidades de bomberos forestales y un oficial del Consorcio a cargo del incendio. EFE

(foto)