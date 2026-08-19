Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El incendio de Cáceres quema 2.200 hectáreas mientras comienzan los realojos en Huesca

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en Pinofranqueado (Cáceres) arrasa 2.200 hectáreas y deja en el aire la evacuación de otras 1.200 personas, que se sumarían a las 700 ya desalojadas, mientras en Huesca comienzan los realojos en siete de los 19 núcleos afectados por el fuego de Las Peñas de Riglos.

El fuego de Pinofranqueado, que podría haber sido intencionado y en el que trabajan 23 medios aéreos con 217 efectivos, ha afectado a seis viviendas.

PUBLICIDAD

Los trabajos se centran en frenar su avance, sin descartar su entrada en la provincia de Salamanca.

Desde anoche se encuentran allí dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 150 efectivos y dos buldócers; también 60 miembros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con dos helicópteros y dos hidroaviones, y 30 efectivos de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de "la ventana de oportunidad que se abrirá esta tarde".

Preocupa especialmente la zona noreste por la cantidad de combustible y la cercanía a una población, mientras que en Castilla y León se trabaja desde ayer en cortafuegos para que no les afecte.

La Junta de Extremadura prepara la previsible evacuación de Nuñomoral -con cerca de 1.200 habitantes- ante el avance del fuego en Cáceres y ha apelado a la "responsabilidad" y "cordura" de quienes aún permanecen en sus casas.

Tras la segunda reunión del Cecopi, celebrada esta mañana, se mantiene la Situación Operativa 2 nivel 2 del Plan Infocaex, así como el desalojo de 10 alquerías.

Unas 700 personas han sido evacuadas de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal.

También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, un centro benéfico que acoge a personas con discapacidad.

Los vecinos de siete de los 19 núcleos evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que obligó a evacuar a un total de 1.046 personas. podrán progresivamente volver a casa a lo largo del día.

Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Aalastuey y Larués.

A las 378 personas que volverán hoy a sus casas se podrían sumar las 168 de Triste, La Peña Estación, Yeste y Anzánigo, ha informado el Gobierno de Aragón.

De acuerdo con el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha habido un avance "importante" en la lucha contra el incendio. Los trabajos que se han realizado "han funcionado" y el fuego ha entrado en fase de estabilización.

El operativo considera cruciales las próximas horas, en las que las previsiones meteorológicas siguen siendo malas, para dar por estabilizado un fuego que ha afectado a un total de 18.400 hectáreas.

Según la Aemet, se esperan temperaturas por encima de los 38 ºC, una humedad relativa por debajo del 15 % y viento del sur seco.

En la zona se mantendrán seis helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos.

El incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) ha quedado estabilizado este miércoles a las 09:31 de la mañana tras haber calcinado unas 60 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado cinco técnicos, 23 agentes, 32 brigadas, 26 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por controlado este miércoles el fuego declarado el martes por la tarde en la zona del pantano de Guadalest en Beniardà.

En estos momentos trabajan sobre el terreno dos unidades de bomberos forestales y un oficial del Consorcio a cargo del incendio. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Seis de cada diez comensales consideran inapropiado sugerir un importe y la mayoría defiende que el gesto siga siendo completamente voluntario

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco

El barcelonés también fue olímpico y lleva formando parte del círculo del emérito desde hace más de 70 años

Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores y ahorrar en reparaciones: “Todo el mundo lo hace mal”

Así lo ha explicado Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación reciente en su perfil de TikTok

Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores y ahorrar en reparaciones: “Todo el mundo lo hace mal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

DEPORTES

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

El excampeón mundial de billar, Graeme Dott, a juicio por agredir sexualmente a un niño y una niña: “Podríamos jugar a un juego”

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028