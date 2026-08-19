El hospital de Ceuta tiene 94 de sus 212 camas ocupadas, 25 de ellas por migrantes

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Madrid, 19 ago (EFE).- El Hospital Universitario de Ceuta tiene 94 de sus 212 camas ocupadas, el 44,5 % del total, 22 de ellas por migrantes, según los últimos datos del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), que cifra en 97 las personas migrantes atendidas por las urgencias de este centro en las últimas 24 horas.

Entre las 9 horas de ayer martes y las 9 horas de este miércoles, los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Especializada han realizado un total de 256 asistencias, "sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí", subraya el Ingesa.

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De ellas, 159 han sido asistidas en Primaria: 100 en el Centro de Salud II (Otero); 28 en el Centro de Salud III (Tarajal); 14 en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 17 por el 061 (dos equipos asistenciales).

Además, 9 han sido trasladadas por la Unidad Móvil de Emergencias (UME); otras 21 en Soporte Vital Básico (SVB); 16 en Transporte No Asistido y 2 en ambulancias de Cruz Roja.

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Por su parte, el Hospital Universitario de Ceuta atendió a 97 migrantes en Urgencias, de los que uno se quedó en observación "sin incidencias destacables".

Actualmente, permanecen hospitalizados 25, ninguno de ellos en la UCI o Neonatología: 1 está en Pediatría, 5 en planta Quirúrgica, 4 en Hospitalización Médica y 15 en la ampliación de las urgencias habilitada en el marco del Plan de Catástrofes, que el Ingesa mantiene activado en si nivel 1 de un total de 3.

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De esta forma, a primera hora de la mañana de hoy, el hospital tenía 94 de sus 212 camas ocupadas (44,5 %).

Por último, en cuanto a los dispositivos extraordinarios, el refuerzo a Cruz Roja en la playa del Trampolín ha hecho 44 asistencias y otras 10 se han realizado en las puertas de las urgencias hospitalarias Ayer no se practicó ninguna ortopantomografía. EFE

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