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El Gobierno asegura que ha mantenido informado a Vivas del plan para los menores migrantes

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Madrid, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha replicado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a esa ciudad y ha lamentado que diga que "no tiene constancia".

En una comparecencia junto al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, el presidente de Ceuta ha asegurado que no ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para el traslado de 500 niñas a la Península, mientras que Feijóo ha cuestionado la idea.

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"Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento. Hemos trabajado todas las opciones y vías para la acogida de los niños y niñas en la Península. Yo misma trasladé personalmente al presidente Vivas todas las vías posibles en la reunión del 8 agosto y él vio bien explorarlas. Todas", asegura la ministra Sira Rego en su respuesta en redes sociales.

El Ministerio de Juventud e Infancia insiste en que ha puesto sobre la mesa todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta y para distender los sistemas de acogida de la Ciudad Autónoma.

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"Los equipos del Ministerio de Juventud e Infancia y de la Ciudad Autónoma han seguido explorando todas las posibilidades para garantizar una acogida digna de la infancia migrante no acompañada y distensionar los sistemas de la ciudad. No puede decir que no tiene constancia", destaca.

Fuentes del departamento señalan que Feijóo y Vivas saben que es "ilegal" devolver a menores migrantes a Marruecos si no se garantiza su interés superior e insisten en que deben ser atendidos "de manera correcta, escucharles y saber si cuentan con una familia a la que volver".

Recuerdan que el artículo 35.5 de la ley de extranjería es clara: la reunificación familiar solo es posible "si se dieran las condiciones adecuadas" para ello.

"Es ilegal repatriar a un niño o a una niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones", aseveran.

"Las vías ofrecidas por este ministerio tienen como objetivo atender de forma adecuada y de urgencia a 500 niñas en una situación de absoluta vulnerabilidad y que la Ciudad Autónoma tiene la obligación de proteger y asumir su tutela. Cualquier negativa a estas fórmulas es una negativa a ello", concluye el departamento de Rego. EFE

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