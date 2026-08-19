El Consorcio de Seguros recibe un expediente cada 10 segundos por los seísmos de Granada

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Granada, 19 ago (EFE).- Los daños provocados por la seria sísmica activa desde la madrugada de este sábado en Granada ha provocado que los mediadores de seguros tramiten de media este miércoles una solicitud de parte al Consorcio de Compensación cada diez segundos, más de 6.700 desde el inicio.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Granada ha recalcado que la actividad sísmica, especialmente la del martes, ha provocado una entrada masiva de expedientes en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), hasta alcanzar un ritmo de una nueva solicitud cada diez segundos durante buena parte de la jornada de este miércoles.

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A las 15:44 horas de hoy, el Consorcio había registrado 6.754 expedientes, de los que 2.312 habían entrado únicamente entre las0 8:00 y las 15:00 horas, según la información trasladada directamente al Colegio de Mediadores de Seguros de Granada por responsables del organismo, lo que supone que durante esas siete horas se estaba registrando, de media, una solicitud cada diez segundos.

La avalancha de solicitudes ha provocado incidencias y dificultades para realizar las declaraciones de siniestros a través de internet, lo que afecta tanto a los profesionales de la mediación como los propios asegurados que intentaban realizar directamente sus trámites.

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El Colegio de Mediadores de Seguros ha trasladado al Consorcio estas dificultades y los problemas de agentes, corredores y particulares, que han sido ya resueltos.

Además, el Consorcio ha suprimido la obligación de utilizar certificado digital para poder presentar la solicitud a través de la web, lo que permite un trámite online más sencillo ante la avalancha de expedientes.

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La solicitud de indemnización al Consorcio, tanto por daños materiales como por daños personales, puede realizarse por teléfono o desde la propia página web del organismo.

El Colegio de Mediadores ha insistido en que las personas que hayan sufrido daños y cuenten con un agente o corredor de seguros se pongan en contacto con su mediador, que puede comprobar la póliza, orientar al asegurado sobre sus coberturas, indicarle qué documentación debe preparar y facilitar el papeleo. EFE

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mro/bfv/acm