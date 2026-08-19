El Betis y AZ Alkmaar negocian el traspaso del delantero irlandés Troy Parrott

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Sevilla, 19 ago (EFE).- El Betis y el AZ Alkmaar neerlandés ultiman el traspaso del delantero irlandés Troy Parrott, por quien el vigente campeón de la KNVB beker (la Copa de su país) solicita veinte millones de euros, informaron este miércoles a EFE fuentes de la operación.

Parrott, dublinés de 24 años e internacional absoluto en 37 ocasiones con la República de Irlanda, tiene vínculo con el AZ Alkmaar hasta 2029, pero ya ha concertado los términos de su contrato por cinco temporada con el Betis, supeditado al acuerdo entre ambos clubes.

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Así, según las mismas fuentes, el Betis se ha plantado en una oferta de quince millones de fijo más otros cuatro en variables en función de algunos objetivos colectivos e individuales, por lo que las posturas no están demasiado lejanas.

Troy Parrott inició su formación en el Belvedere de su ciudad natal, si bien se incorporó en edad juvenil a la cantera del Tottenham inglés, con cuyo primer equipo debutó de manera fugaz en la temporada 2019-2020, antes de iniciar un periplo de cesiones por el Milwall, el Ipswich Town, el MK Dons y el Preston North End.

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La eclosión del goleador irlandés llegó con su marcha a Países Bajos, ya que marcó diecisiete tantos en su temporada de cesión al Excelsior de Rotterdam, la 2023-2024, lo que le valió su fichaje por el AZ Alkmaar, en el que ha jugado dos campañas con un balance de 51 goles marcados y catorce asistencias en 95 encuentros oficiales. EFE

lhg/agr/CMM