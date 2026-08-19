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El Badajoz propone incorporación de Nicolás Vallejo-Nágera a su Consejo de Administración

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Badajoz, 19 ago (EFE).- El CD Badajoz, equipo de Segunda RFEF, celebrará Junta General de Accionistas este viernes para someter a aprobación sus cuentas anuales 2024/25, donde también se propondrá el nombramiento de su presidente, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera, como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Esta decisión propiciará que se incremente hasta cinco el número de integrantes del Consejo de Administración.

El CD Badajoz ha convocado a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará este viernes, en primera convocatoria, o un día después en caso de no alcanzarse el cuórum necesario.

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El orden del día contempla el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024/25, y de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante esa temporada.

A su vez se propondrá el nombramiento de Nicolás Vallejo-Nágera como consejero, por el plazo estatutariamente establecido, con el fin “de completar el número de cinco miembros que deben integrar el Consejo de Administración”.

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El equipo albinegro afronta esta temporada en Segunda RFEF, tras el ascenso conseguido durante la pasada campaña, con el reto de asentarse en la categoría y económicamente, todo ello sin renunciar a los primeros puestos de la clasificación. EFE

jlr/jd/jap

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