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El acusado de apuñalar a su expareja en Gijón, condenado por quebrantar semanas antes la orden de alejamiento

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El hombre acusado de haber agredido este pasado viernes con arma blanca a su expareja en plena calle en Gijón, hechos por los que fue detenido e ingresado en prisión a la espera de juicio, ha aceptado este miércoles nueve meses de cárcel tras ser juzgado por quebrantar la orden de alejamiento semanas antes de cometer supuestamente el intento de homicidio.

Según una nota de prensa de la Fiscalía Área de Gijón, el juicio ha tenido lugar, este miércoles, en Tribunal de Instancia de Gijón, plaza número 3, en el que el procesado ha llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.

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De acuerdo al relato fiscal, el acusado tenía vigente una medida impuesta por la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Gijón, plaza número 1, el pasado 28 de julio de prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su expareja, a su domicilio o lugar de trabajo, y de comunicación con ella por cualquier medio o procedimiento, durante 16 meses.

A pesar de esa prohibición, el procesado, de forma consciente, se comunicó con la víctima a través del teléfono móvil en numerosas ocasiones entre el 31 de julio y el 3 de agosto, con mensajes, audios o vídeos.

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Asimismo, el pasado día 4, sobre las 11.05 horas, la siguió por la calle, llegando la víctima a pedir auxilio a una tercera persona en el lugar en el que se refugió. El acusado pasó por delante y se "rió burlonamente", según la Fiscalía, quien indicad que esta situación generó temor en la víctima.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito continuado de quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia sobre la mujer de los artículos 468.2 y 74 del Código Penal.

Una vez aceptada la pena, el fiscal interesó el cumplimiento íntegro de la pena y se opuso a que se concediera al acusado la suspensión de la misma

Desde la Fiscalía se ha recordado que el hombre se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza, en principio, y sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse, por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena, con respecto a la agresión supuestamente cometida este pasado viernes.

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EuropaPress

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