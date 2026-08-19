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Desarticulan un laboratorio de medicamentos ilegales para aves en Terrassa (Barcelona)

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Barcelona, 19 ago (EFE).- La Guardia Civil y el cuerpo de Agentes Rurales han desarticulado un laboratorio de Terrassa (Barcelona) que presuntamente fabricaba y distribuía internacionalmente medicamentos veterinarios para aves sin autorización, operación que se ha saldado con cuatro detenidos y 150 fármacos intervenidos, informan este miércoles ambos cuerpos.

Las cuatro detenciones, de personas de entre 42 y 76 años, la mayoría familiares, tuvieron lugar el pasado 23 de julio, el mismo día que los agentes registraron el laboratorio de Terrassa y un domicilio en Rubí (Barcelona) donde incautaron unos 150 medicamentos, cerca de 70 kilos de principios activos y 101.305 euros en efectivo.

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Además, hay otras dos personas investigadas por su posible implicación en las funciones de la organización, que siguió elaborando fármacos pese a tener la autorización del laboratorio suspendida desde 2023.

La operación conjunta entre el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Barcelona y el Grupo de Apoyo de Fauna y Flora del cuerpo de Agentes Rurales (GSFF), denominada Tilosina, parte de antecedentes de 2016, cuando la Guardia Civil localizó en Las Palmas de Gran Canaria cuatro productos para aves que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) identificó como medicamentos no autorizados.

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Los productos provenían de un mayorista de Badalona (Barcelona) y, en 2023, los Agentes Rurales encontraron dos de ellos en un registro en Sabadell, lo que llevó a abrir una investigación que asumieron conjuntamente ambos cuerpos orientada también hacía quien fabricaba los medicamentos, y no solo a quien los vendía.

Los preparados que elaboraba la organización incluían antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios, tratamientos para infecciones digestivas e intestinales y estimulantes del canto, algunos con varios principios activos combinados en un mismo producto, y otros con contenido que exige prescripción veterinaria, detalla el comunicado.

Los productos se vendían a clientes de "confianza" en grupos cerrados de redes sociales, sin factura y con pago en efectivo o por 'bizum', y se destinaban a países como España, Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Marruecos, llegando a hacer cerca de 500 envíos en cuatro años, según los datos de una de las empresas de transporte.

Los principios activos se importaban de China e India, a través de sociedades sin autorización sanitaria, y la facturación se amparaba en albaranes que describían complementos alimenticios.

La investigación del caso, cuyas diligencias se han remitido a la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Terrassa, continúa abierta, pero por la clandestinidad de la distribución de momento no consta ningún caso concreto de daño atribuible a estos productos, señala el comunicado policial. EFE

ppa/mg/vnz

(Vídeo)

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