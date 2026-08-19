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Contempopránea conmemora sus tres décadas con una vuelta a los orígenes en Alburquerque

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Alburquerque (Badajoz), 19 ago (EFE).- El festival de música independiente Contempopránea celebrará su trigésimo aniversario los días 21 y 22 de agosto en Alburquerque, localidad donde nació en 1996, una cita en la que confluirán bandas como La Habitación Roja, Nosoträsh o Meteosat y que se ha concebido como una vuelta a los orígenes en formato reducido para recuperar la cercanía de sus inicios.

Todo ello, antes de dar paso a las jornadas de mayor aforo programadas para los días 16 y 17 de octubre en la también localidad pacense de Don Benito.

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Los conciertos en Alburquerque se desarrollarán, como antaño, en el Paseo de las Laderas del Castillo de Luna, con un cartel que reúne a formaciones históricas de la escena independiente junto a nuevas propuestas del panorama nacional.

El festival tendrá un preámbulo, el jueves, 20 de agosto, con la tradicional fiesta de bienvenida, que contará con la participación de Wylly Wilazo, Aftásico DJ, Pau Roca y Rotrovisor DJ.

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Ya en la jornada del viernes, actuarán Aurora Roja, Pálida Tez, Apartamentos Acapulco, Meteosat, Pequeño Mal Yaveremos y La Merienda DJ, mientras que el sábado será el turno de Julien Elsie, Miguel Rivera con repertorio de Maga, Patronato, Nosoträsh, La Habitación Roja, Nadie Patín y Fotomatón DJ.

El fundador y director del Contempopránea, Agustín Fuentes, ha destacado la emoción que supone para él "volver al lugar donde empezó todo hace tres décadas, viendo además toda la evolución que ha habido desde entonces".

El promotor musical ha subrayado que esta edición "simboliza sobre todo una defensa por la auténtica independencia musical española, que en los últimos años se ha descuidado bastante en las programaciones de los festivales".

A su juicio, el recinto de Las Laderas de Alburquerque, si se afianza la propuesta de pequeño formato en el municipio, puede convertirse en la trinchera del indie nacional para programar a formaciones ajenas a los circuitos comerciales, permitiendo "hacer algo más gourmet o delicatessen, para un público entendido y con aforo reducido".

Se trataría, ha dicho, de dar continuidad a ese espíritu descubridor y dinamizador de la escena independiente.

En ese sentido, Fuentes ha precisado que los cachés desorbitados y las grandes producciones exigen aforos de hasta 10.000 personas para financiar carteles, unas cifras e infraestructuras inasumibles en la localización originaria. EFE

pcf/jd/mcm

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