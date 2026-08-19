Beñat San José: "Las ganas de ganar son más grandes que la frustración"

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Madrid, 19 ago (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó no poder jugar mañana en su estadio frente al Alavés, en lo que supone el estreno liguero como local, y dijo que, pese a la "frustración" que tienen, "las ganas de ganar son más grandes que el fastidio" de no hacerlo ante su afición.

El Rayo Vallecano, al igual que ocurrió la temporada pasada contra el Atlético de Madrid, volverá a jugar un partido como local en Butarque, el estadio del Leganés.

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En esta ocasión debido a que la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, decidió retirar provisionalmente la concesión al club franjirrojo debido a "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

"Estamos muy fastidiados y frustrados de no poder jugar en nuestro estadio, con nuestra afición, pero también hay algo más grande que el fastidio, que son las ganas de ganar. Veo bien a los jugadores, concentrados, con ganas de competir y dar una alegría a la afición. Por eso queremos que esa fuerza sea más que la frustración", dijo San José, en conferencia de prensa.

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Hasta el último momento, el Rayo Vallecano ha mantenido la esperanza de poder jugar en su estadio al llevar a cabo en las últimas semanas algunas tareas de mantenimiento y limpieza en el recinto para poder pasar una inspección favorable que, finalmente, no ha obtenido la autorización de la Comunidad de Madrid.

"El club me ha comunicado estos días que están los papeles y permisos en regla pero no nos han autorizado jugar. Para un equipo profesional no jugar en su estadio es algo complejo y grave, pero también para los seguidores. Ha sido así y nosotros ni los jugadores podemos hacer nada", confesó.

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"Queremos que se resuelva esto inmediatamente y se juegue en nuestra casa. Las ganas de competir son muy grandes y hay que agradecer al Leganés jugar en su estadio, eso que vaya por delante. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy motivados para ganar a pesar de la frustración", declaró.

El técnico vasco espera que para el siguiente compromiso frente al Real Racing Club de Santander, el 5 de septiembre, ya puedan jugar en Vallecas.

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"Considero que si para este partido, desde el club, nos han comunicado que el estadio estaba bien, entiendo, por sentido común, que para el siguiente partido podamos jugarlo aquí. Solo me enfoco en eso. Si luego no se puede jugar y tiene que ser en Leganés o en otro lugar, yo me disculpo porque son cosas del club, pero hay que pensar en la gente", manifestó.

Beñat San José también habló del rival de mañana, el Alavés, del que dijo que "tiene un juego muy definido, muy estructurado, y su estructura táctica se mantiene", destacando al delantero Mariano Díaz por su "explosividad y calidad". EFE

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