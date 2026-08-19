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A.Corral:Vamos a ir (a los Juegos) con la ambición de lograr el único título que nos queda

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Fernando Pérez Soto

León, 19 ago (EFE).- La gimnasta leonesa Andrea Corral, que con el título por conjuntos logrado en los Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica conseguía el billete olímpico para Los Ángeles 2028, ha asegurado que "está claro" que van a ir "con la máxima ambición de lograr el único título" que les queda.

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En una entrevista con EFE, la gimnasta española manifestó que "es obvio que el sueño tiene que ser subir al podio en los Juegos Olímpicos y aspirar a lo máximo sin que los últimos éxitos nos den una presión añadida".

Corral considera "clave" en su posterior evolución la formación recibida en el Club Ritmo León, uno de los más reputados en este deporte, con siete títulos de la Liga Iberdrola, donde siempre ha estado en el podio.

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"Para mí Ruth Fernández -directora técnica del Ritmo- es como una madre porque llegué con tan solo 3 años al club y ella, junto con el trabajo y el espejo que supusieron otras gimnastas, me han moldeado para ser lo que soy y haber alcanzado llegar a lo más alto", señala la gimnasta de 18 años que en 2021 entró a formar parte de la selección española júnior y un año después se trasladó a Madrid para iniciar un periplo que le llevó a conquistar los títulos europeo y mundial.

Corral, que compartió éxito en la cita mundialista con su compañera de club, Andrea Fernández "lo que hace más especial las medallas" -reconoce-, no imaginaba que pudiera alcanzar los logros que han convertido al conjunto español en uno de los dominadores de la especialidad en los últimos años.

"Es cierto que se venía de una etapa anterior que ya había conseguido resultados, pero ha sido un trabajo conjunto, tanto de los técnicos, como de las propias gimnastas, recogiendo todo lo que realizan los clubes en la labor formativa que es fundamental", señala.

En este sentido, recalca que en su tierra natal adquirió "la ambición necesaria para no rendirse nunca e intentar levantarse cuando las cosas se complican", a lo que se unió el espejo que supusieron otros nombres ilustres del Ritmo León como la tres veces olímpica y diploma en Río de Janeiro 2016, Carolina Rodríguez u otras exinternacionales como Sara Llana, Paula Serrano o la hispano-argentina Sol Martínez.

"En la que más me fijé desde pequeña fue en Carolina, por su estilo, su carisma y su personalidad en el tapiz", afirma Andrea Corral que ya tiene puesto el punto de mira en la cita de Los Ángeles en dos años.

"El plan estaba establecido en intentar asegurarse la plaza olímpica para tener la tranquilidad necesaria para trabajar con tiempo y después intentar ser las mejores del mundo tras haberlo sido de Europa, pero eso no impide que haya que tener la máxima ambición en los Juegos", insiste.

La gimnasta del Club Ritmo recuerda que en el último mundial ya estaba Rusia, una de las dominadoras hasta que en los últimos años hayan irrumpido selecciones como Brasil, Japón, Israel o Italia. EFE

fps/tlg/jap

(foto)

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