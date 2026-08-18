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Yael Trepy despierta del coma sin déficits neurológicos y plenamente consciente

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Roma, 18 ago (EFE).- El futbolista Yael Trepy, delantero del Cagliari, ingresado en un hospital de Cerdeña (Italia) tras estar a punto de ahogarse en una piscina, se despertó este martes del coma inducido sin presentar déficits neurológicos y se mostró plenamente consciente y colaborador con el equipo médico.

Según el último boletín del hospital, difundido por el club en un comunicado, durante la jornada se redujo progresivamente la sedación del jugador y el soporte ventilatorio hasta proceder a la extubación.

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Tras despertar, Trepy, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari, se mostró consciente y receptivo.

Por el momento, no presenta déficits neurológicos evidentes y sus condiciones respiratorias son estables.

El jugador continuará ingresado en la UCI debido a su reciente extubación y al cuadro pulmonar derivado del síndrome de inhalación, por lo que seguirá bajo estrecha vigilancia clínica y respiratoria.

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El club de la capital sarda celebró la evolución del futbolista con un mensaje de ánimo: "Eres fuerte, Yael. Te esperamos pronto".

El jugador francés, de 20 años, se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina y no pudo mantenerse a flote, por lo que fue rescatado por los servicios de emergencia, que procedieron a intubarlo en el lugar.

Una tomografía del tórax reveló tras el accidente una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos lo mantuvieron en coma inducido hasta la tarde de este martes.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad y posteriormente pasó al Créteil-Lusitanos francés, en el que permaneció hasta finales de 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Cagliari, en el que inició su etapa italiana en las categorías inferiores y destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles en su primera temporada completa en Cerdeña.

En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, en un estreno soñado ya que marcó apenas cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88 de partido. EFE

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