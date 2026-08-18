Defensa confirma 24 contagiados por sarna entre los militares desplazados a Ceuta

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Madrid, 18 ago (EFE).- Los casos de militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad que han resultado contagiados por sarna ascienden ya a 24, de los cuales dos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes.

El Ministerio de Defensa ha remitido un comunicado tras las quejas de la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que habían pedido información al respecto.

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Así, el departamento asegura que la causa no está relacionada con el contacto que el personal militar haya podido tener con los inmigrantes llegados en estos últimos días.

Explica que esta es una infección común en zonas de elevada humedad y que se han tomado medidas tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones.

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Todos se encuentran recibiendo el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias tras confirmarse el diagnóstico.

La Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta ha establecido un protocolo de actuación con la finalidad de prevenir nuevos casos, detectar precozmente a los militares con síntomas y aplicar un mismo circuito de actuación en todas las unidades.

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Previamente, la Unión de Militares de Tropa (UMT) había informado en un comunicado de que el brote afecta al menos a 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

Según esta asociación, el origen del contagio apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado anteriormente de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.

Por otra parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha solicitado la suspensión o el aplazamiento de los actos del 20 de septiembre de aniversario de la Legión en Ceuta, al menos en lo que respecta a la participación y organización por parte de las unidades actualmente desplegadas y "sobreexigidas por la crisis".

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AUME considera que "acumular la carga de la crisis migratoria con los preparativos de un acto de estas características supone una sobrecarga intolerable que traspasa el límite de lo razonable". EFE