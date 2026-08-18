La historia de amor sin boda de Amaia Salamanca y Rosauro Varo: de una fiesta en Ibiza hace 16 años a sus “baches” y sus tiernas fotos viendo a Taburete

La cariñosa imagen de Amaia Salamanca y Rosauro Varo (Europa Press)

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Amaia Salamanca y Rosauro Varo se han dejado ver esta semana en Marbella con una imagen poco habitual en ellos: gestos de cariño en público durante un concierto de Taburete en Starlite que reafirman una relación de 16 años atravesada por etapas de estabilidad, tres hijos en común, pero también “muchos baches”.

La pareja acudió al concierto con Olivia, Nacho y Mateo, de 12, 10 y 9 años, y bailó los temas más míticos del grupo en una noche en la que Willy Bárcenas celebró que el grupo madrileño llevaba una década sobre el escenario del festival y solo había faltado un año. Amaia Salamanca y Rosauro Varo compartieron velada con nombres como José Muñoz, de Estopa, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Virginia Troconis, Alfonso de Borbón, José Ramón de la Morena, Anita Matamoros o Loreto Sesma.

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Durante el concierto, la actriz y el empresario sevillano se mostraron especialmente cómplices. Estuvieron muy acaramelados, sin que Varo apartase la mirada de su pareja, con el brazo sobre sus hombros. En otro momento, ambos posaron abrazados, una escena inaudita en una pareja que suele mantener su vida privada en un segundo plano. La pareja pasa estos días en Marbella, ciudad en la que tiene una casa desde 2018. La vivienda cuenta con tres plantas, gimnasio, piscina y está situada cerca de la playa.

La complicidad de Amaia Salamanca y Rosauro Varo en Starlite (Europa Press)

El romance de Amaia Salamanca y Rosauro Varo

Su historia comenzó en el verano de 2010, durante una fiesta en Ibiza a la que ambos acudieron y en la que un amigo común les presentó. Lo que arrancó como un romance estival acabó asentándose como una relación muy estable. La actriz tenía entonces 23 años y quedó cautivada por la personalidad del empresario, que es siete años mayor que ella. Después de 16 años, ambos han formado una familia, pero siempre han optado por mantenerla alejada del foco mediático.

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Ese perfil discreto contrasta con las imágenes recientes en Starlite, donde la pareja exhibió una cercanía que no suele mostrar ante las cámaras. La noche tuvo además un tono marcadamente romántico cuando Bárcenas, antes de interpretar Primer intento, dijo: “A los que estéis enamorados, yo lo estoy, así que es para Loreto”. Una excusa fácil para que permaneciesen abrazados el resto de la noche.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo en imagen de archivo (Europa Press)

Aunque el recorrido de la pareja ha sido duradero, Amaia Salamanca ha admitido también que no ha sido un camino sin dificultades. En el pódcast A solas con…, de Vicky Martín Berrocal, la actriz fue directa: “Es difícil, sí”. En esa conversación reconoció que su relación con Rosauro Varo ha tenido “muchos baches”, pero también dejó claro que nunca se ha planteado romper.

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Amaia Salamanca no está casada

Su referencia, explicó, ha sido siempre la relación de sus padres: “Llevan toda la vida juntos y han pasado un montón de cosas, pero les veo envejecer juntos y hacerse felices mutuamente y yo quiero eso. Tengo ese punto romántico. Y para eso tienes que currártelo día a día. Y pasarás por muchos baches, pero también te harán aprender”. “Hay ciertos límites que no pasas ni de broma y ahí a lo mejor tienes que dejar una relación, pero hasta el momento no ha pasado”, confesó.

Entrevista con Eduardo Noriega, Amaia Salamanca y Miguel Ángel Lamata por el estreno de ‘La ahorcada’.

La actriz se sinceró además sobre la boda que nunca tuvo, ya que no contempla el matrimonio como una condición necesaria para sostener el vínculo: “No me he casado porque no lo veo necesario. Hay algo en eso de ser tu hombre o tu mujer que me parece que es posesión, como que te ata, y a mí no me gusta. A mí me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo, no porque lo hayamos firmado”. Eso sí, se plantearía celebrar su unión si superasen los 40 años juntos.

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