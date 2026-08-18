España
Agregar Infobae enGoogle

La historia de amor sin boda de Amaia Salamanca y Rosauro Varo: de una fiesta en Ibiza hace 16 años a sus “baches” y sus tiernas fotos viendo a Taburete

La discreta pareja no se ha llegado a casar nunca, pero han formado una vida juntos con tres hijos

La cariñosa imagen de Amaia Salamanca y Rosauro Varo (Europa Press)
La cariñosa imagen de Amaia Salamanca y Rosauro Varo (Europa Press)
Guardar

Amaia Salamanca y Rosauro Varo se han dejado ver esta semana en Marbella con una imagen poco habitual en ellos: gestos de cariño en público durante un concierto de Taburete en Starlite que reafirman una relación de 16 años atravesada por etapas de estabilidad, tres hijos en común, pero también “muchos baches”.

La pareja acudió al concierto con Olivia, Nacho y Mateo, de 12, 10 y 9 años, y bailó los temas más míticos del grupo en una noche en la que Willy Bárcenas celebró que el grupo madrileño llevaba una década sobre el escenario del festival y solo había faltado un año. Amaia Salamanca y Rosauro Varo compartieron velada con nombres como José Muñoz, de Estopa, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Virginia Troconis, Alfonso de Borbón, José Ramón de la Morena, Anita Matamoros o Loreto Sesma.

PUBLICIDAD

Durante el concierto, la actriz y el empresario sevillano se mostraron especialmente cómplices. Estuvieron muy acaramelados, sin que Varo apartase la mirada de su pareja, con el brazo sobre sus hombros. En otro momento, ambos posaron abrazados, una escena inaudita en una pareja que suele mantener su vida privada en un segundo plano. La pareja pasa estos días en Marbella, ciudad en la que tiene una casa desde 2018. La vivienda cuenta con tres plantas, gimnasio, piscina y está situada cerca de la playa.

La complicidad de Amaia Salamanca y Rosauro Varo en Starlite (Europa Press)
La complicidad de Amaia Salamanca y Rosauro Varo en Starlite (Europa Press)

El romance de Amaia Salamanca y Rosauro Varo

Su historia comenzó en el verano de 2010, durante una fiesta en Ibiza a la que ambos acudieron y en la que un amigo común les presentó. Lo que arrancó como un romance estival acabó asentándose como una relación muy estable. La actriz tenía entonces 23 años y quedó cautivada por la personalidad del empresario, que es siete años mayor que ella. Después de 16 años, ambos han formado una familia, pero siempre han optado por mantenerla alejada del foco mediático.

PUBLICIDAD

Ese perfil discreto contrasta con las imágenes recientes en Starlite, donde la pareja exhibió una cercanía que no suele mostrar ante las cámaras. La noche tuvo además un tono marcadamente romántico cuando Bárcenas, antes de interpretar Primer intento, dijo: “A los que estéis enamorados, yo lo estoy, así que es para Loreto”. Una excusa fácil para que permaneciesen abrazados el resto de la noche.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo en imagen de archivo (Europa Press)
Amaia Salamanca y Rosauro Varo en imagen de archivo (Europa Press)

Aunque el recorrido de la pareja ha sido duradero, Amaia Salamanca ha admitido también que no ha sido un camino sin dificultades. En el pódcast A solas con…, de Vicky Martín Berrocal, la actriz fue directa: “Es difícil, sí”. En esa conversación reconoció que su relación con Rosauro Varo ha tenido “muchos baches”, pero también dejó claro que nunca se ha planteado romper.

Amaia Salamanca no está casada

Su referencia, explicó, ha sido siempre la relación de sus padres: “Llevan toda la vida juntos y han pasado un montón de cosas, pero les veo envejecer juntos y hacerse felices mutuamente y yo quiero eso. Tengo ese punto romántico. Y para eso tienes que currártelo día a día. Y pasarás por muchos baches, pero también te harán aprender”. “Hay ciertos límites que no pasas ni de broma y ahí a lo mejor tienes que dejar una relación, pero hasta el momento no ha pasado”, confesó.

Entrevista con Eduardo Noriega, Amaia Salamanca y Miguel Ángel Lamata por el estreno de ‘La ahorcada’.

La actriz se sinceró además sobre la boda que nunca tuvo, ya que no contempla el matrimonio como una condición necesaria para sostener el vínculo: “No me he casado porque no lo veo necesario. Hay algo en eso de ser tu hombre o tu mujer que me parece que es posesión, como que te ata, y a mí no me gusta. A mí me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo, no porque lo hayamos firmado”. Eso sí, se plantearía celebrar su unión si superasen los 40 años juntos.

Temas Relacionados

ParejasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 19 de agosto: Petra contará toda la verdad y el marqués tomará medidas con Manuela y Alejo

Luisa y Bárbara recibirán la confesión de Petra en la ficción diaria de La 1

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 19 de agosto: Petra contará toda la verdad y el marqués tomará medidas con Manuela y Alejo

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

La Costa Brava, Baleares y la Costa de la Luz son las zonas donde el ingreso de julio y agosto más se acerca —e incluso supera— al alquiler anual de sus capitales de referencia

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Por qué es importante limpiar el lavavajillas y cómo hacerlo según los expertos

Los especialistas explican cada cuánto conviene hacerlo y cuáles son las zonas del electrodoméstico que requieren mayor atención

Por qué es importante limpiar el lavavajillas y cómo hacerlo según los expertos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos

El tenista español ha llamado la atención en los últimos torneos por tener que cambiar de zapatillas en pleno partido

El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte: “Si tu hijo usa TikTok, hay una función que deberías activar hoy mismo”

La Policía Nacional advierte: “Si tu hijo usa TikTok, hay una función que deberías activar hoy mismo”

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

ECONOMÍA

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Un obrero con experiencia te explica por qué decidir los azulejos y el váter antes de empezar las obras en la vivienda baja el gasto de la reforma

DEPORTES

El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri: más 60 millones de euros y cuatro temporadas

El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri: más 60 millones de euros y cuatro temporadas

El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos

El terremoto de Granada sorprende a los jugadores del Arenas de Armilla en un entrenamiento: “Quita, que llamo a mi mujer”

El FC Barcelona baraja opciones para encontrar un delantero: de la estrella argentina a recurrir al mercado y buscar un plan B

Las broncas y mejores secretos guardados del vestuario de Pep Guardiola, al descubierto: “Como vea a alguien triste, os mato”