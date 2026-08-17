Serrajordi sufre una fractura en la muñeca derecha y se perderá el Mundial sub-20

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Barcelona, 17 ago (EFE).- La centrocampista del Barcelona Clara Serrajordi presenta una fractura de la apófisis estiloides del radio derecho y seguirá un tratamiento conservador, con un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, según informó este lunes el club catalán.

La futbolista, de 17 años, se lesionó durante la concentración de la selección española que dirige David Aznar y regresó a Barcelona para someterse a las pruebas médicas pertinentes, que confirmaron el alcance de la lesión y que le impedirá disputar el Mundial sub-20, que se celebrará del 7 al 25 de septiembre en Polonia.

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Tras las pruebas, el club catalán informó de que Serrajordi seguirá un tratamiento conservador y no tendrá que pasar por el quirófano.

De cumplirse los plazos previstos, la centrocampista se perderá el Trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará este viernes, así como las primeras cinco jornadas de Liga y el estreno del equipo en la Liga de Campeones. EFE

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