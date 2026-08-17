Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Sandro Ramírez vuelve a sentirse futbolista

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ago (EFE).- El delantero de la UD Las Palmas Sandro Ramírez volvió a sonreír y a sentirse futbolista tras marcar el gol de la victoria ante el Albacete Balompié en el tiempo de prolongación (2-1), este domingo en el Estadio de Gran Canaria, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027.

Más allá del acierto, que suponen los tres primeros puntos del equipo amarillo en su nuevo proyecto de ascenso, han quedado atrás muchos meses de sufrimiento de un jugador al que han perseguido las lesiones desde su regreso al club grancanario, donde se formó antes de iniciar un recorrido por numerosos clubes que comenzó en el FC Barcelona, donde ya empezó a destacar.

PUBLICIDAD

Sandro Ramírez fue operado de la rodilla derecha en julio de 2025 para intentar resolver las molestias que ya le mermaban desde la temporada anterior.

Sin embargo, en el curso 2025-2026 tuvo una participación residual, pese a lo cual marcó un gol, el pasado 1 de marzo, el que cerraba la victoria por 0-3 ante la Cultural Leonesa que precisamente entrenaba Rubén de la Barrera, actual técnico del equipo amarillo.

PUBLICIDAD

"Tenía ganas de jugar, de sentirme sin molestias, sin dolor. Ha sido un proceso complicado, porque no veíamos la manera de no tener dolor. Entrenaba todos los días aguantando el dolor para intentar ayudar, pero el año pasado no pude, mi cabeza no lo soportaba", explicó el delantero este domingo al término del partido contra el conjunto manchego.

Sandro, de 31 años, llegó cedido el 22 de agosto de 2022 -precisamente la fecha de fundación de la UD Las Palmas (1949)- por la SD Huesca, y al final de esa temporada, tras celebrar el ascenso a Primera División, el club insular hizo efectiva la opción de compra acordada con el conjunto oscense: un millón de euros.

En 2025 vivió la otra cara del fútbol, el amargo descenso a Segunda, pero lo peor estaba por llegar: la pesadilla de una lesión que le ha lastrado, física y psicológicamente.

"No voy a decirlo muy alto por si acaso, pero ahora juego sin dolor y me encuentro bien, creo que se me nota", explicó el delantero con una sonrisa tras marcar el gol frente al Albacete, sólo siete minutos después de saltar al césped, y volver a sentirse lo que es: un futbolista determinante en la categoría. EFE

rg/mrgz/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

La ficción de La 1 enfrenta momentos de tensión entre Dámaso y las parteras por el hijo de Adriana

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Gobierno desplegará varios dispositivos para atender a 1.500 migrantes en Ceuta: “La colaboración entre instituciones es fundamental”

La ministra Elma Saiz se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, para abordar la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes el 30 de julio

El Gobierno desplegará varios dispositivos para atender a 1.500 migrantes en Ceuta: “La colaboración entre instituciones es fundamental”

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El partido de Alberto Núñez Feijóo presenta un plan de 11 puntos para acelerar la tramitación de las devoluciones de migrantes y garantizar la soberanía española en Ceuta

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa