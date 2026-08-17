Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Marta Ortega, fotografiada por Annie Leibovitz en una entrevista para 'Vogue'

Guardar

Madrid, 17 ago (EFE).- La presidenta del grupo textil Inditex, Marta Ortega, aparece fotografiada por Annie Leibovitz en una entrevista concedida a la revista 'Vogue', que publicará en el número de septiembre y en la que la empresaria gallega descarta querer convertir Zara en una marca de lujo.

La hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, posa en los jardines de su casa, diseñados por el arquitecto paisajista y diseñador de jardines inglés Tom Stuart-Smith y en la sede central de Inditex, en el municipio coruñés de Arteixo.

PUBLICIDAD

La Fundación MOP le dedicó a la fotógrafa estadounidense, retratista de celebridades y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013, una exposición monográfica que pudo verse entre noviembre de 2025 y mayo pasado en su sede en A Coruña.

En una entrevista de tono amable, una de las pocas que suele conceder, Ortega, de 42 años y al frente de Inditex desde hace cuatro, afirma que Zara, su buque insignia, está "muy lejos" de querer ser una marca de lujo.

PUBLICIDAD

"No queremos cambiar la esencia de Zara", sostiene, "nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible".

También manifiesta su "firme compromiso" con la mejora de las condiciones sociales y medioambientales de sus trabajadores, y con liderar la transición hacia la sostenibilidad con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2040.

Su modelo, explica, está enfocado en la demanda. En las oficinas de su sede central, una gran pantalla conectada a las cajas registradoras de sus 1.495 tiendas de todo el mundo muestra en tiempo real qué se vende.

"La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1 % del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave", asegura.

En septiembre próximo Zara lanzará su esperada colaboración John Galliano, con quien ha firmado una colaboración creativa para reinterpretar prendas de los archivos de la marca. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Misiles teledirigidos”: la ciencia estudia nuevos métodos para luchar contra el cáncer de cuello uterino

La OMS tiene como objetivo aumentar la prevención del cáncer de cérvix, el cuarto más frecuente entre mujeres, a nivel mundial

“Misiles teledirigidos”: la ciencia estudia nuevos métodos para luchar contra el cáncer de cuello uterino

Los cinco ejercicios clave para marcar y fortalecer los abdominales

Una rutina de abdomen efectiva necesita trabajar el recto abdominal, los oblicuos y el serrato con movimientos específicos que ayuden a ganar fuerza, masa muscular y definir

Los cinco ejercicios clave para marcar y fortalecer los abdominales

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Nicola Maggiotto, que se encontraba de vacaciones en Barcelona junto a varios amigos, permanece ingresado en la UCI del Hospital del Mar con lesiones cerebrales y con pronóstico reservado

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

La diferencia está en el tamaño de las operaciones debido a que los mayores de 65 años invierten unos 2.200 euros, frente a los 575-1.100 euros de los jóvenes

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

La nueva vida Juan Urdangarin tras su ascenso en la empresa de competiciones de lanchas del yerno de Aznar: de becario a alto ejecutivo en cuatro años

El discreto hijo de la infanta Cristina ha ascendido por promoción interna a Host Cities Manager de las E1 Series

La nueva vida Juan Urdangarin tras su ascenso en la empresa de competiciones de lanchas del yerno de Aznar: de becario a alto ejecutivo en cuatro años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

ECONOMÍA

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

Las petroleras europeas hacen negocio con la crisis de Ormuz: duplican su beneficio y Repsol se embolsa 1.010 M€ en tres meses

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

DEPORTES

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1