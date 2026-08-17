Marta Ortega, fotografiada por Annie Leibovitz en una entrevista para 'Vogue'

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Madrid, 17 ago (EFE).- La presidenta del grupo textil Inditex, Marta Ortega, aparece fotografiada por Annie Leibovitz en una entrevista concedida a la revista 'Vogue', que publicará en el número de septiembre y en la que la empresaria gallega descarta querer convertir Zara en una marca de lujo.

La hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, posa en los jardines de su casa, diseñados por el arquitecto paisajista y diseñador de jardines inglés Tom Stuart-Smith y en la sede central de Inditex, en el municipio coruñés de Arteixo.

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La Fundación MOP le dedicó a la fotógrafa estadounidense, retratista de celebridades y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013, una exposición monográfica que pudo verse entre noviembre de 2025 y mayo pasado en su sede en A Coruña.

En una entrevista de tono amable, una de las pocas que suele conceder, Ortega, de 42 años y al frente de Inditex desde hace cuatro, afirma que Zara, su buque insignia, está "muy lejos" de querer ser una marca de lujo.

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"No queremos cambiar la esencia de Zara", sostiene, "nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible".

También manifiesta su "firme compromiso" con la mejora de las condiciones sociales y medioambientales de sus trabajadores, y con liderar la transición hacia la sostenibilidad con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2040.

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Su modelo, explica, está enfocado en la demanda. En las oficinas de su sede central, una gran pantalla conectada a las cajas registradoras de sus 1.495 tiendas de todo el mundo muestra en tiempo real qué se vende.

"La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1 % del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave", asegura.

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En septiembre próximo Zara lanzará su esperada colaboración John Galliano, con quien ha firmado una colaboración creativa para reinterpretar prendas de los archivos de la marca. EFE

(foto)