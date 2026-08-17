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La patronal Aecoc propone impulsar el consumo con bebidas de verano y adaptación a eventos

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Madrid, 17 ago (EFE).- La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha propuesto impulsar el consumo con bebidas de verano y productos adaptados a festividades o grandes acontecimientos.

En un comunicado publicado este lunes, la entidad ha apuntado que el sector del "foodservice" (restauración colectiva) está evolucionando hacia modelos cada vez más centrados en la mejora de la experiencia del cliente, la personalización de la oferta y la capacidad de adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

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Por ello, Aecoc ha señalado que la adaptación de productos a temporadas, festividades y fechas señaladas se consolida como una de las principales herramientas para dinamizar el consumo.

Además, ha subrayado el crecimiento de categorías como las bebidas de verano, con un mayor protagonismo de propuestas basadas en café, té matcha, "smoothies" o batidos, así como de bebidas funcionales enriquecidas con ingredientes como proteínas, colágeno o creatina.

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Por otro lado, la patronal ha remarcado que las empresas del sector "están reforzando su vínculo" con el consumidor mediante experiencias que van más allá de la compra en sí, como talleres, actividades y eventos que contribuyen a "crear comunidad" y generar nuevas ocasiones de consumo.

Desde el sector han añadido la "premiumización" como otro factor relevante, con la incorporación de ingredientes de mayor calidad, recetas más elaboradas o elementos como la masa madre que permiten elevar la percepción de valor y responder a un consumidor dispuesto a pagar más por propuestas diferenciales.

Aecoc ha resaltado que la conveniencia continúa siendo uno de los grandes motores del sector, con la extensión de las fórmulas de precio cerrado más allá del tradicional menú del día y mayor flexibilidad para una mejor adaptación a distintos momentos de consumo.

Según la entidad, la innovación también se apoya cada vez más en las colaboraciones temporales entre fabricantes, operadores y otras marcas, una estrategia que permite generar notoriedad y captar nuevos consumidores.

Por último, Aecoc ha destacado que la sostenibilidad continúa ganando protagonismo en las estrategias empresariales mediante el desarrollo de proyectos solidarios junto a chefs e "influencers" e iniciativas orientadas a reducir el desperdicio alimentario, como ejemplos principales. EFE

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