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La Fiscalía deportiva ordena investigar la elección de Malagò al frente de la federación

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Roma, 17 ago (EFE).- La Fiscalía General del Deporte del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) instó a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) a abrir una investigación para determinar si Giovanni Malagò cumplía los requisitos necesarios cuando presentó su candidatura a la presidencia del organismo.

La investigación parte de una cuestión planteada por el abogado Renato Miele, exjugador del Lazio y candidato frustrado en las elecciones del pasado 22 de junio, que desde hace meses cuestiona que Malagò estuviera correctamente afiliado a la FIGC en el momento de presentar su candidatura.

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La Fiscalía General del Deporte, el órgano del CONI encargado de coordinar y supervisar la actividad investigadora y acusatoria de las fiscalías de las distintas federaciones deportivas italianas, insta a la Fiscalía Federal de la FIGC a comprobar la situación de Malagò cuando se postuló a la presidencia.

La normativa de la FIGC establece que quienes aspiren a los cargos federativos deben estar en regla con su afiliación en la fecha de presentación de la candidatura, además de contar con el respaldo de alguna de las organizaciones que integran la federación.

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Malagò, de 67 años, fue elegido presidente de la FIGC el pasado 22 de junio con el 68,58 % de los votos, por delante de Giancarlo Abete.

Su candidatura ya había sido cuestionada por Miele, que intentó concurrir a las elecciones sin conseguir el apoyo necesario de una de las distintas componentes federativas.

Los tribunales deportivos habían rechazado hasta ahora las reclamaciones de Miele por considerar que carecía de legitimación para impugnar la candidatura de Malagò.

Pero el pasado 15 de julio, la Fiscalía General del Deporte remitió el caso a la Fiscalía Federal de la FIGC y le pidió que abriera un expediente para comprobar los hechos alegados por Miele. EFE

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