'El viaje de Edipo’ llega a Mérida para reflexionar sobre el poder y sus estirpes

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Mérida, 17 ago (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida afronta la recta final de su 72.ª edición con 'El viaje de Edipo', una producción extremeña que llegará al Teatro Romano del 19 al 23 de agosto para reflexionar sobre el poder y sus estirpes.

El espectáculo, escrito por Isidro Timón y Emilio del Valle y dirigido por este último, constituye el penúltimo estreno de la programación del Teatro Romano de esta edición y mantiene la apuesta del festival por dar presencia en su escenario principal a las compañías, creadores y artistas extremeños.

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'El viaje de Edipo' es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Inconstantes Teatro y Almor Movimiento y reúne sobre el escenario a Luna Mayo, Marcial Álvarez, Mamen Godoy, José Antonio Lucia, Sara Jiménez, Jorge Muñoz, Camila Almeda, Fermín Núñez y Vega del Valle, junto a la pianista Montse Muñoz.

La obra hará un tránsito por cuatro textos clásicos: 'Edipo Rey', 'Edipo en Colono', 'Siete contra Tebas' y 'Antígona', para hablar del camino que “recorren tanto Edipo como las personas que de alguna forma dictaminan lo que son su familia”.

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Así lo ha asegurado Emilio del Valle, en rueda de prensa, mientras que Isidro Timón ha destacado que el público conocerá “esa historia real de todo el ciclo de la familia” con “distintas lecturas contemporáneas de todos esos textos”.

Por su parte, Marcial Álvarez, que encarnará a Creonte, ha insistido en que ‘El viaje de Edipo' mostrará “un retablo lleno de defectos y virtudes”.

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Así, “la columna vertebral de la función es la guerra en diferentes facetas; la guerra interior de Edipo es el primer psicoanálisis de la historia; las guerras familiares; la estirpe familiar con la que cuenta la función; y las guerras entre estados”, ha apuntado.

Además, la obra muestra “cómo se destila todo el sufrimiento que pueda acarrear una guerra entre seres humanos, las secuelas y lo que produce”.

De igual manera, José Antonio Lucia, quien encarnará a Edipo en la primera parte de la función, ha explicado que se trata de “un montaje muy especial por una poética muy inteligente" que "se mete en las tripas de la tragedia del mito clásico" y lo sabe contar de manera "afable".

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La actriz Mamen Godoy representará a un Edipo en sus últimos años de vida, así como una nodriza; Jorge Muñoz será Polinices y Tiresias, que en esta nueva versión de la historia será un corresponsal de guerra “que sabe más por lo que ha visto y su experiencia que por ser adivino”.

Vega del Valle hará de una joven Antígona que “todavía es una niña y se ve afectada por un montón de desgracias que ningún niño en el mundo debería vivir”; y Fermín Muñoz será el mensajero Teseo y Eteocles, “un personaje que se ve abocado a la muerte y que es bastante malote”, según ha explicado cada actor.

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Además, Yocasta y Hemón serán encarnados por Sara Jiménez; Camila Almeda será Ismene; y Luna Mayo, Antígona.

Montse Muñoz, responsable musical en ‘El viaje de Edipo’, en la que todos los actores interpretarán a un “coro ciudadano”, ha asegurado que “es un viaje vital”, algo que el director del Festival, Jesús Cimarro, ha definido como un “relato de poder, de familia, de las consecuencias de las decisiones que toma su protagonista”. EFE

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(foto)