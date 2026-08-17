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El Valencia prepara su debut ante el Celta con Sadiq y sin Rioja

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Paterna (Valencia), 17 ago (EFE).- El Valencia retomó este lunes los entrenamientos para preparar el debut liguero del sábado ante el Celta de Vigo en Mestalla con la presencia del delantero nigeriano Sadiq Umar y con la ausencia del extremo sevillano Luis Rioja.

El delantero nigeriano se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, una vez recuperado de la lesión muscular que le ha impedido participar en gran parte de la pretemporada y, salvo contratiempo, estará disponible para el primer partido, mientras que Rioja siguió entrenándose al margen.

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El extremo continúa con su proceso de recuperación tras su lesión del cuádriceps derecho y, según explicó el club, está esforzándose para llegar al encuentro del fin de semana. Por ello, el trabajo de estos días está encaminado a que pueda, al menos, entrar en la convocatoria ante el conjunto gallego.

El Valencia afrontará así los últimos días antes de su debut liguero con Sadiq plenamente recuperado y con la incógnita de Rioja, mientras el técnico Carlos Corberán termina de perfilar el equipo que se medirá al Celta el sábado a las 19.30 horas.

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Mientras, el club sigue trabajando para poder cerrar el fichaje de Arnau Martínez para el lateral derecho y también incorporar jugadores para otras demarcaciones como la portería y el extremo. EFE

plm sm/cmm

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