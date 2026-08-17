El Gobierno traslada su solidaridad por la muerte de un efectivo de la UME en Huesca

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Ceuta, 17 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha trasladado este lunes, en nombre del Gobierno, el "cariño y solidaridad" a los familiares y compañeros del efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) muerto este domingo en un accidente mientras luchaba contra el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca).

Durante una comparecencia en Ceuta, también ha deseado la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas en este accidente.

En nombre del Ejecutivo, Saiz ha reconocido el "enorme esfuerzo, compromiso y entrega" de los efectivos y profesionales que trabajan "en primera línea frente al fuego".

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En este sentido, ha asegurado que su labor, en muchas ocasiones en condiciones extremas, resulta "imprescindible", de ahí que haya expresado el reconocimiento y la gratitud por su trabajo y profesionalidad. EFE

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