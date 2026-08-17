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El City se debate entre Enzo y Bouaddi para suplir a Rodri

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Manu Sánchez

Londres, 17 ago (EFE).- La derrota en la Community Shield preocupa y mucho en el Manchester City, hasta el punto de que la salida de Rodrigo Hernández, facilitada por el deseo del futbolista, va a obligar a mover varias piezas en el mercado para que la transición tras la salida de Pep Guardiola no sea un camino por el desierto.

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Apenas unas horas después del doloroso 3-0 encajado en Cardiff contra el Arsenal, el City aceleró las negociaciones por Ayyoub Bouaddi, del Lille, un jugador intermitente durante el Mundial pero que a sus 18 años tiene un futuro prometedor por delante.

El precio que maneja el club francés para dejarle salir, 86 millones de libras (100 millones de euros), le colocaría como el tercer fichaje más caro de la historia del club, solo por detrás de Jack Grealish y Elliot Anderson.

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Por mucha promesa que sea el marroquí, es utópico pensar en él como un sustituto inmediato de Rodri, el mejor centrocampista del mundo, Balón de Oro hace dos años, el mejor del Mundial y un hombre que ha manejado el medio campo durante siete años como nadie en este equipo. De hecho, el peor momento del City en los nueve años de Guardiola llegó con la rotura de ligamento cruzado del jugador español.

Es un proyecto a largo plazo, un jugador al que moldear, aunque no tenga un referente del nivel de Rodri como éste sí lo tuvo en 2019 cuando llegó y bebió del fútbol de Fernandinho. El corto plazo lo cubre Anderson, por el que se pagaron 130 millones, y una difícil operación por Enzo Fernández.

El argentino sería el fichaje ideal de Enzo Maresca, que ya le tuvo en el Chelsea, con el que conquistó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes.

En la negociación por Enzo se juntan varios factores. El primero, que Enzo querría marcharse del Chelsea. Lo dejó caer a finales de la temporada pasada, cuando habló de Madrid como su destino ideal para él y su familia, y lo ha reforzado el poco cariño que parece guardarle la afición 'blue', que le abucheó este fin de semana en un amistoso en Stamford Bridge.

Le reprochan tanto su deseo de irse como su actitud en la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial. Todo esto puede compensarse con una buena temporada y sería agua pasada si el equipo de Xabi Alonso completa un gran curso, pero de momento el Chelsea le puso un precio, 140 millones de euros.

Una cifra que no es una barbaridad, viendo los precios actuales, pero con una condición. La oferta tenía que llegar antes del pasado viernes a las 17:00 hora local. Esto no ocurrió. El Chelsea no estaba dispuesto a dejar salir a uno de sus mejores jugadores, quizás el mejor, y quedarse sin margen en el mercado y por eso puso una fecha límite que el City no cumplió.

Pese a ello y con dos semanas de mercado aún por delante, las urgencias del City en el medio, siendo consciente que no puede contar con Mateo Kovacic y Nico González como reemplazos de Rodri, serán las que marquen los próximos movimientos.

Si los 'Sky Blues' están dispuestos a ir más allá de esos 140 millones, teniendo en cuenta que ingresarán 70 por Rodri, quizás Enzo logre su deseo de salir de Stamford Bridge. EFE

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