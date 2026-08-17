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El alero lituanogermano Simonas Lukosius jugará en el Unicaja cedido por el Dubái

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Málaga, 17 ago (EFE).- El alero lituanogermano Simonas Lukosius es nuevo jugador del Unicaja para la próxima temporada tras cesión de su ficha acordada con el Dubái Basketbal emiratí, anunció este lunes el club malagueño.

Lukosius, de 24 años y 2.00 metros de estatura, fue designado el mejor jugador de la pasada 'Final entre Cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), en la que con 23 puntos y un 7 de 10 en triples ayudó al Rytas Vilnius lituano a una remontada histórica ante el AEK Atenas griego(86-92).

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Las estadísticas de Lukosius la temporada pasada en la BCL fueron de 8,3 puntos, con un 51,6% en triples, anotando una media de 2,1 triples por partido. Además añadió 3 rebotes y una asistencia de promedio en los partidos de la competición europea para 9,6 de eficiencia; mientras que en la liga lituana sus promedios fueron de 6,5 puntos, 2,4 rebotes y 1,5 asistencias.

Simonas Lukosius, que nacido en la ciudad lituana de Kaunas el 13 de agosto de 2002, de padre lituano (exjugador y entrenador de baloncesto) y madre alemana, optó por jugar con la selección de germana. Con 17 años se trasladó a Alemania, donde jugó en el Dragons Rhöndorf, equipo vinculado al Telekom Baskets Bonn, y en esa primera temporada fue invitado por el Bayern Múnich para jugar el Adidas Next Generation Euroleague, en el que promedió 13,5 puntos y 3,8 rebotes por partido.

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Tras la experiencia germana dio el salto al baloncesto universitario estadounidense y en la NCAA jugó en la Universidad de Butler (2021-23) y en la de Cincinnati (2023-25).

Ya el curso pasado volvió al baloncesto europeo de la mano de uno de los clubes más fuertes de su país natal, el Rytas Vilnius, con el que conquistó la BCL y posteriormente fue adquirido por el Dubái, que ahora lo ha cedido al Unicaja. EFE

jrl/agr/jap

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