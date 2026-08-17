Carlos Romero: "Soy un jugador ofensivo y creo que este año puedo disfrutar muchísimo"

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Vila-real (Castellón), 17 ago (EFE).- El lateral del Villarreal Carlos Romero señaló tras debutar con el equipo castellonense, después de dos temporadas cedido en el Espanyol, que considera que va a disfrutar esta temporada ya que el estilo de juego ofensivo del equipo beneficia a sus características.

"Me considero un jugador ofensivo y creo que este año puedo disfrutar muchísimo. Por los jugadores que tengo alrededor mío, y creo que este fútbol me viene muy bien y ojalá que pueda hacer buenas cosas", señaló ante los medios de comunicación.

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Tras el debut en Santander del Villarreal donde empató tras verse con un 2-0 en contra, el futbolista valenciano valoró la capacidad de reacción del equipo en un estadio complicado.

"Sabemos de la calidad que tenemos, creo que estamos capacitados de sobra para darle la vuelta a cualquier equipo, a cualquier partido se ponga como se ponga y creo que hay que quedarse con eso, con la actitud del equipo, con cómo hemos conseguido empatarlo y la mentalidad de intentar habernos llevado el partido", comentó.

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"Al final es el primer partido y que se te ponga así de difícil en este campo que aprieta tanto, pues dice mucho del equipo, dice mucho de la mente mentalidad que tiene, de los jugadores que somos y creo que hay que quedarse con esa parte", insistió.

El lateral admitió que, a pesar de jugar ante un recién ascendido, eran conscientes de la dificultad que entrañaba el encuentro.

"Sabíamos donde veníamos, el míster nos lo había avisado, nosotros teníamos en mente que era un campo que tenía muchísimas ganas de jugar otra vez en primera división, que iban a apretar y así ha sido. Desde el primer minuto su gente ha apretado mucho, ellos han entrado con muchísima intensidad, pero creo que el equipo se ha repuesto bien y ha conseguido empatar", concluyó. EFE

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