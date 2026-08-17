Aubameyang: "Si haces un buen control, es más fácil hacer gol"

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A Coruña, 17 ago (EFE).- El internacional gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que esta noche se estrenó como goleador con la camiseta del Deportivo en partido oficial, espera que el duelo ante el Elche sirva de aprendizaje para lo que les espera en su vuelta a Primera División.

“Me quedo con una sensación un poco agridulce, pero tenemos que acostumbrarnos porque LaLiga no es fácil. Esto nos va a servir para el futuro. Creo que hemos jugado bien, hemos dado mucho, pero en los minutos finales nos ha faltado un poco de piernas”, comentó.

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Preguntado por su espectacular gol, el exfutbolista de Arsenal, Barcelona u Olympique de Marsella, apuntó que todo viene por su gran control.

“El control fue bueno y si haces un buen control es más fácil hacer gol”, dijo Aubameyang, quien está “muy contento” por el recibimiento que le han dado los aficionados deportivistas. EFE

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