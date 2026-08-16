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Thibaut Courtois: "Hice mucho gimnasio en mis vacaciones para estar bien"

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- El guardameta internacional belga Thibaut Courtois afirmó que hizo "mucho gimnasio" durante sus "vacaciones para estar bien", después de la victoria por 0-3 del Real Madrid frente al Schalke 04.

"Muy bien, hice mucho gimnasio en mis vacaciones para estar bien, vine un par de días antes porque sentí que tenía que hacer algo de trabajo individual para poder estar bien, hoy me he probado y bien", apuntó, en declaraciones para Real Madrid TV, respecto a las molestias que le hicieron retirarse del último partido de Bélgica en el Mundial y de las que parece recuperado.

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El portero belga hizo hincapié en el buen estado del equipo antes de la temporada: "Hoy era la última prueba antes de empezar y era importante hacer un buen partido, creo que lo hicimos, hemos estado seguros atrás, muchas ocasiones, buen juego, físicamente les veo muy bien a todos".

"Mucha ilusión, después del Mundial hemos llegado poco a poco, pero el equipo está con muchas ganas, todo el mundo quiere una gran temporada, veo mucha entrega y muchas ganas de empezar", añadió el portero, que fue titular y disputó la primera parte al completo.

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Además, comentó lo que Mourinho espera del equipo. "Mucha concentración en cada momento del partido, en los saques de esquina, las faltas, cada segundo del partido, jugando bien y seriamente", terminó. EFE

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