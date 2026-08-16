Rusia se corona campeona de Europa por equipos y España finaliza séptima en Zagreb

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- La selección rusa, que compite bajo bandera neutral, se proclamó campeona de Europa de gimnasia artística femenina por equipos este domingo en Zagreb (Croacia), tras imponerse con una puntuación de 165,430 en una final en la que España concluyó en la séptima posición con 150,130 y repitió el puesto obtenido en la jornada clasificatoria.

El conjunto ruso ratificó su hegemonía a lo largo de las cuatro rotaciones para colgarse la medalla de oro por delante de Italia, plata con 161,769 puntos y de Francia, que completó el podio con el bronce al sumar 159,263.

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El equipo vencedor basó su triunfo en la regularidad del trío formado por Anna Kalmykova, Angelina Melnikova y Liudmila Roshchina, quienes superaron los 42 puntos parciales en salto, paralelas y barra de equilibrios. Con la ventaja consolidada, Melnikova dosificó la dificultad en su ejercicio de suelo (13,333) para certificar el título continental.

Italia aseguró el subcampeonato gracias a la contundencia de Manila Esposito en barra (14,200) y suelo (13,533), así como al rendimiento en asimétricas de Elisa Iorio (14,333) y Giulia Perotti (14,166).

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Francia se subió al tercer cajón del podio impulsada por la joven Elena Colas, sobresaliente en asimétricas (14,600) y barra (13,866), lo que permitió a las galas compensar el fallo inicial de Marine Prat en la barra de equilibrios (11,600).

España vivió una final exigente y marcada por los desajustes en una jornada de numerosos fallos en todos los equipos. El combinado nacional inició su concurso en suelo (38,299) con una buen ejercicio de Laia Font (12,766), al que se sumó la nota de Marina Escudero (12,600) y un ejercicio de buena dificultad de Alba Petisco (12,933).

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En salto (39,266), Escudero realizó una doble pirueta con la que obtuvo 13,700 puntos y Font aportó un solvente 13,500, aunque una caída de Petisco en la recepción penalizó la suma colectiva (12,066).

El momento más complicado para las españolas llegó en las paralelas asimétricas (34,499), en las que Escudero sufrió dos caídas en sus sueltas (8,633). Pese al contratiempo, Font se rehízo con un ejercicio fluido (12,733) y Petisco salvó la rutina con algún desajuste pero sin caídas (13,133).

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En la última rotación de barra de equilibrios, la debutante Aitana Pacheco controló los titubeos (12,433) y Font sufrió una caída en la salida, antes de que Petisco cerrase la competición con una soberbia actuación de 13,600 puntos que consolidó a España en el séptimo puesto definitivo.

Gran Bretaña terminó a las puertas de las medallas en cuarta posición (157,764), condicionada por un fallo de Ruby Evans en asimétricas pese al 14,166 de Alia Leat en barra.

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Alemania fue quinta (156,664) con un sobresaliente ejercicio de Helen Kevric en paralelas (14,700), mientras que Países Bajos finalizó en sexta posición y cerró la clasificación Bélgica en el octavo lugar (147,829). EFE