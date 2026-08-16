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Rodri, fuera de la convocatoria contra el Arsenal

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Londres, 16 ago (EFE).- El español Rodrigo Hernández, futbolista del Manchester City, no ha entrado en la lista para el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que los de Enzo Maresca disputarán este domingo contra el Arsenal.

Rodri, que ultima su salida al Barcelona, equipo al que autorizó a negociar con el City, se sometió a una operación de espalda hace varias semanas, a su regreso del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue elegido Balón de Oro.

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El futbolista madrileño continúa en rehabilitación, por lo que era esperado que no entrara ni en el banquillo para el duelo contra los 'Gunners' que da el pistoletazo de salida a la temporada en Inglaterra.

Se espera que en los próximos días el City y el Barcelona lleguen a un acuerdo por Rodri, que viajó el pasado jueves a Mánchester para reincorporarse a la disciplina del City después de la conquista de la Copa del Mundo y de sus vacaciones. EFE

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