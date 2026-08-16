Roberto Fernández, referencia en ataque del Espanyol; Iván Romero, en el Levante

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El Espanyol presenta, para su estreno liguero en el RCDE Stadium, un once con Roberto Fernández como referencia en ataque, mientras que el Levante apuesta por Iván Romero como faro arriba.

Los blanquiazules, en esta primera jornada de la temporada 2026-27, saltarán al terreno de juego con Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Riedel, Hinojo; Urko González, Expósito, Javi Hernández; Dolan, Cala y Roberto Fernández.

PUBLICIDAD

El cuadro granota comenzará el duelo con Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Víctor García, Paco Cortés e Iván Romero. EFE

dpb/ism