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Requisan 13 toneladas de 'gas de la risa' en Tenerife, segunda mayor aprehensión en Europa

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Santa Cruz de Tenerife, 16 ago (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en el Sur de Tenerife una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso o 'gas de la risa', sustancia empleada como droga recreativa.

En la operación han sido intervenidas 13 toneladas de esta sustancia y detenidas seis personas, además de otras seis investigadas. Se trata de la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso, destacan fuentes del instituto armado.

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La denominada 'Operación Centro' se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de 'gas de la risa' en diferentes zonas de ocio del sur de Tenerife.

La investigación permitió descubrir la existencia de una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra de distribución final en la isla.

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Como resultado de las actuaciones, y en el marco de cuatro registros simultáneos y sucesivos realizados en los municipios de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, han sido detenidas seis personas y se han investigado otras seis más, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Durante los registros, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso con un peso de casi 13.000 kilos.

También hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo; aproximadamente 213 gramos de cocaína; 599 gramos de hachís; 1,4 kilos de marihuana y 46 gramos de la sustancia conocida como 'Tusi' (mezcla de diferentes sustancias psicoactivas), además de otras sustancias también de naturaleza estupefaciente: pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

Asimismo, se han intervenido cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas, dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la importación del gas en Tenerife, su recepción y almacenamiento en distintos inmuebles, y su posterior distribución y venta a través de una red de suministro en la isla.

Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

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