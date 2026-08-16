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Palou se acerca a un cuarto título al acabar cuarto en Markham, donde ganó Ericsson

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Chicago (EE.UU.), 16 ago (EFE).- El sueco Marcus Ericsson (Andretti) triunfó este domingo en la edición inaugural del GP de Markham (Canadá) y el español Álex Palou, líder de la clasificación, agrandó su ventaja en el campeonato de la IndyCar pese a acabar en la cuarta plaza.

Ericsson, que no ganaba una carrera de IndyCar desde 2023, triunfó por delante del francés Romain Grosjean (Dale Coyne) y el australiano Will Power (Andretti) completó el podio.

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Palou está cada vez más cerca de su cuarto título consecutivo y del quinto en su ya legendaria trayectoria en la IndyCar, a falta de cuatro carreras para el final de la temporada.

Porque sus principales rivales por el título vivieron una tarde muy complicada. Kyle Kirkwood (Andretti) acabó fuera en la vuelta 54 y David Malukas no pasó de la decimoséptima posición.

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Palou tiene ahora 133 puntos de ventaja sobre Kirkwood y 137 sobre Malukas. La próxima semana en Washington tendrá la primera oportunidad para sentenciar matemáticamente el campeonato.

La prueba de este año se trasladó a Markham, al noreste de Toronto, y se disputó en el nuevo Streets of Markham. Fue un trazado urbano de 12 curvas y 2,19 millas (3,52 km), construido en las calles del centro de la ciudad, que tiene un contrato de cinco años con la IndyCar.

Louis Foster (Rahal Letterman) arrancó desde la pole, pero su carrera acabó en la vuelta 43, cuando se estrelló contra las barreras de protección.

Once vueltas más tarde fue Kirkwood en fallar, al cerrar demasiado su camino en una curva y al acabar estrellándose contra el muro.

Palou se mantuvo en la contienda, pese a un susto cuando salió sin consecuencias de un choque con Alexander Rossi. El catalán llegó segundo al tramo final, pero su ritmo bajó y Marcus Ericsson, que volaba tras su paso por 'boxes', y Power le arrebataron la posición.

David Malukas, su principal perseguidor en el campeonato, vio frustrada su carrera tras golpear las barreras y verse obligado a realizar una parada adicional. El estadounidense cayó hasta la decimoséptima posición, un contratiempo que permitió a Palou ampliar con comodidad su ventaja al frente de la clasificación.

Tras la prueba de Markham, al campeonato le quedarán cuatro carreras: el estreno del circuito urbano de Washington D. C., el 23 de agosto; el doblete en el óvalo de Milwaukee Mile, los días 29 y 30; y el cierre en el trazado permanente de Laguna Seca, el 6 de septiembre. EFE

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