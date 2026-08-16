Owen Emeka (Granada) pasó la noche en un hospital en Oviedo por una conmoción

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Granada, 16 ago (EFE).- El joven extremo del Granada Owen Emeka ha pasado la noche en observación en un hospital de Oviedo tras sufrir una conmoción durante el partido disputado este sábado en el estadio Carlos Tartiere entre el equipo asturiano y el andaluz (0-0), en el inicio de LaLiga Hypermotion (Segunda).

Owen recibió un golpe fortuito de un rival en una de las últimas acciones del choque, lo que le provocó “una conmoción” y “mareos”, según detalló tras el encuentro el técnico, José Rojo ‘Pacheta’.

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El jugador malagueño fue trasladado tras el partido “a un hospital cercano para la realización de pruebas” y ha permanecido la pasada noche “en observación siguiendo el protocolo establecido” pese a tener “una evolución positiva”, explicó el Granada a los medios.

Owen, de 17 años, se estrenó en un partido oficial con el Granada en el Carlos Tartiere, donde se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro con los rojiblancos en el siglo XXI. EFE

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jag/agr/cmm