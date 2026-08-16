Mónica García condena la expulsión de periodistas de EFE y RTVE de Castillejos (Marruecos)

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Ceuta, 16 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este domingo su solidaridad con los periodistas de RTVE y de la Agencia EFE que fueron expulsados este sábado de Castillejos (Marruecos) cuando trataban de desarrollar su trabajo informativo y ha considerado “absolutamente condenable” que se impida a los profesionales de la información cubrir una situación de crisis.

García se ha pronunciado así durante la rueda de prensa ofrecida en Ceuta, al ser preguntada por la expulsión de los equipos de medios españoles y por las dificultades que se encontraron para acceder con material de televisión a la localidad marroquí.

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“Lo primero, solidaridad con los periodistas”, ha señalado la ministra, quien ha defendido la necesidad de garantizar el acceso de los profesionales de la información a los lugares donde se producen acontecimientos de relevancia.

“No hay ninguna crisis que no se pueda cubrir con información veraz”, ha afirmado García, que ha censurado especialmente que las autoridades impidan trabajar a los periodistas y ha diferenciado esta situación de las dificultades propias de la cobertura informativa.

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A su juicio, la decisión de impedir la labor de los profesionales supone “no solo desinformar, sino no dejar informar”, algo que ha calificado de “absolutamente condenable”.

Los equipos de RTVE y EFE fueron expulsados este sábado de Castillejos cuando intentaban realizar su trabajo periodístico en el marco de la situación generada en el norte de Marruecos y su repercusión en Ceuta, sin que pudieran desarrollar con normalidad la cobertura informativa prevista. EFE

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