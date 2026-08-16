Melilla mantiene la calma en la frontera, sin incidentes ni afluencia para ir a Marruecos

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Melilla, 16 ago (EFE).- Melilla mantiene este domingo la calma en su frontera, al igual que sucedió la víspera pese a los llamamientos en redes a una entrada masiva irregular de migrantes en las dos ciudades autónomas, ya que no se han registrado incidentes y el paso fronterizo con Marruecos registra una afluencia bajo mínimos.

Fuentes policiales han informado a EFE de que el perímetro fronterizo de Melilla ha estado tranquilo en las últimas horas y no se han registrado intentos de entrada.

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La Delegación del Gobierno en esta ciudad autónoma ha informado en un comunicado de que la noche del sábado 15 ha transcurrido con normalidad, tanto en el puesto fronterizo de Beni Enzar como en el perímetro fronterizo de Melilla, sin que se hayan registrado incidentes.

A pesar de los llamamientos difundidos en redes sociales, no se ha observado ningún intento masivo de entrada en la ciudad durante la noche.

La institución gubernamental ha señalado la coordinación y colaboración con las autoridades marroquíes, que contribuyen a mantener la vigilancia y prevenir posibles intentos de entrada.

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Según ha podido comprobar EFE se mantiene un importante despliegue de seguridad tanto en la valla fronteriza como en el dique sur, el espigón que hace las veces de frontera terrestre y marítima en la zona sur de Melilla y la separa del puerto marroquí de Nador, que este sábado estuvo cortado por razones de seguridad y ha sido reabierto este domingo.

En la zona hay vida normal de cualquier domingo, con gente pescando, haciendo deporte o disfrutando de la playa, mientras que en el paso fronterizo de Beni Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, no hay apenas afluencia para cruzar al país vecino, lejos de lo habitual en fin de semana, sobre todo, en verano.

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También hay calma en las inmediaciones del centro de protección de La Purísima, que en esta crisis migratoria ha elevado su ocupación muy por encima de su capacidad, con cerca de 300 menores acogidos, según los últimos datos facilitados por la ciudad autónoma.

La Delegación del Gobierno ha destacado el amplio dispositivo de seguridad desplegado durante estos días para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con medios adicionales por tierra, mar y aire.

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Entre los refuerzos incorporados se encuentran efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, así como el patrullero de altura Río Segura y un helicóptero de la Unidad Aérea de Málaga de la Guardia Civil.

Estos medios complementan las capacidades y los recursos que habitualmente desarrollan su labor en Melilla.

La Delegación del Gobierno ha dicho que mantendrá el seguimiento permanente de la situación y continuará informando de cualquier novedad a través de los canales oficiales, por lo que ha recordado a la ciudadanía la importancia de evitar la difusión de mensajes o informaciones no contrastadas. EFE

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