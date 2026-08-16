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Luces y pulseras: postal de la música en vivo, un sector maduro que factura 807 millones

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Daniela Goncalves Da Silva

Madrid, 16 ago (EFE).- Pulseras en la muñeca, luces, escenarios al aire libre y miles de voces entonando el mismo estribillo componen la postal de la música en vivo, un negocio que, en España, movió 807,2 millones de euros en 2025, confirmando que puede seguir triunfando también en su fase de madurez.

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Tras cuadruplicarse en la última década, la facturación del sector continúa creciendo ejercicio tras ejercicio, aunque de forma más contenida, y el año pasado avanzó un 11,2 % frente al 25,3 % de 2024, según los datos del Anuario de la Música en Vivo 2026 de la Asociación de Promotores Musicales (APM).

Por comunidades autónomas, Madrid lideró la facturación con 237,2 millones de euros en 2025, seguida de Cataluña (163,2 millones), Andalucía (108,7 millones), Comunidad Valenciana (46,5 millones) y País Vasco (44,6 millones).

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De acuerdo con la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025, del Ministerio de Cultura, el 32,1 % de los españoles asistió el último año a conciertos de música actual y el 35,3 % de ellos lo hizo en el marco de un festival.

El sector aún conserva su solidez, aunque ha pasado de una fase de expansión muy rápida a otra de madurez, selección y búsqueda de rentabilidad, explica a EFE el doctor en economía Albert Guivernau.

Durante años, prosigue, hubo espacio para aumentar tanto el número de festivales como los aforos, pero ahora resulta “mucho más difícil” que cualquier propuesta encuentre público suficiente.

Los conciertos y festivales movilizaron 5.812 millones de euros de actividad económica en España durante 2025, según el informe de la firma legal Sympathy for the Lawyer e Incentiva Music.

De esa cifra, 1.261 millones corresponden a lo facturado por la propia industria; 3.210 millones a lo que gastan los asistentes en hoteles, restaurantes y transporte; y 1.341 millones al consumo adicional que generan los salarios ligados a esa actividad.

Por cada euro gastado en una entrada de concierto, Sympathy for the Lawyer e Incentiva Music dicen que se movilizan más de siete euros de actividad económica total.

En el verano de 2025 los festivales reunieron millones de asistentes: Arenal Sound, en Burriana (Castellón), 300.000 espectadores; Primavera Sound, en Barcelona, 297.000; Viña Rock, en Villarrobledo (Albacete), 240.000; y Mad Cool, en Madrid, 220.000, a tenor del informe OBS Festivales de Música 2026.

Respecto al impacto de estos espectáculos sobre la movilidad, la plataforma Uber calcula que, en el país, el número de viajes se dispara respecto a fines de semana equivalentes sin festival, con el Mad Cool liderando las estadísticas tras registrar un alza del 90 % en los desplazamientos hacia y desde el recinto.

El perfil de los asistentes varía según el evento. Por ejemplo, la OBS Business School estima que en el Primavera Sound en torno al 65 % del público fue internacional, procedente de 131 países, con Reino Unido, Estados Unidos e Italia entre los principales mercados emisores.

España se ha consolidado como el tercer país del mundo con más festivales de música, con más de 800 cada año y más de cinco millones de asistentes en 2024, conforme a Pulso 2026, informe elaborado por Superstruct Entertainment, Omnicom Media y Fever.

Según esta fuente, siete de cada diez españoles ha asistido alguna vez a un festival de música, y casi la mitad de ellos ha viajado a otra ciudad o país para hacerlo.

En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, destaca a EFE que los festivales no solamente son importantes en verano, ya que pueden ayudar a desestacionalizar la actividad y a seguir manteniendo la demanda constante. EFE

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