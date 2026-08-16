Laura Cabanes prolonga la fiesta española con un bronce en los 200 mariposa

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Laura Cabanes prolongó la fiesta de la natación española en los Europeos de París y apenas unos minutos después de que Hugo González se proclamase subcampeón continental de los 200 estilos, se colgó la medalla de bronce en los 200 mariposa.

Una medalla que refleja mejor que nada la irrupción de una nueva generación de nadador españoles encabezada por los jovencísimos Luca Hoek, de 18 años, e Irene Ciércoles, de tan sólo 16, que parece dispuesta a poner fin a un lustro de sinsabores

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El mismo espíritu competitivo que caracteriza a la ciudadrealeña Laura Cabanes, que a sus apenas 20 años ya sabe lo que es competir en Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos de Europa.

Lo que no había logrado hasta ahora Laura Cabanes, que fue sexta el pasado año en los 200 mariposa en los Europeos de piscina corta disputados en la ciudad polaca de Lublin, era subir al podio en un gran competición absoluta.

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Una posibilidad que comenzó a tomar cuerpo cuando la nadadora de Daimiel accedió a la final de la prueba larga de mariposa con la tercera mejor marca de todas las participantes con un tiempo de 2:07.53 minutos, tras rebajar en casi medio segundo su mejor registro personal.

Sin embargo, para poder subir al podio había que nadar todavía más rápido en al final y para ello, como tenía claro Laura Cabanes, había que llegar con fuerza a los últimos 50 metros.

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De este modo, a la manchega no le importó superar el ecuador de la prueba en cuarta posición a tan sólo centésimas de la italiana Paola Borrelli que ocupaba de manera provisional el tercer escalón del podio.

Pero mientras que la transalpina se hundía, la española aceleraba y aceleraba con cada brazada hasta situarse en la tercera posición el último largo.

Cincuenta metros finales en los que Cabanes aguantó los ataque de la irlandesa Elle Walshe, la vigente campeona continental en piscina corta, para acabar colgándose la medalla de bronce con un tiempo de 2:07.21 minutos, el mejor registro de su carrera.

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Una marca, eso sí insuficiente para discutir la victoria a la británica Keanna Macinnes que con una marca de 2:05.90 se proclamó nueva campeona de Europa por delante de la danesa Helena Bach, la defensora del título, que tuvo conformarse en esta ocasión con la medalla de plata.EFE