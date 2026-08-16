Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Laura Cabanes, bronce en los 200 mariposa

Guardar

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Laura Cabanes prolongó la fiesta de la natación española en los Europeos de París y apenas unos minutos después de que Hugo González se proclamase subcampeón continental de los 200 estilos se colgó la medalla de bronce en los 200 mariposa.

Cabanes, que firmó un tiempo de 2:07.21 minutos, su mejor marca personal, arrebató por tan sólo 19 centésimas el tercer escalón del podio a la irlandesa Ellen Walshe, vigente campeona de Europa en piscina corta, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

PUBLICIDAD

A quien no pudo alcanzar la nadadora ciudadrealeña, de 20 años, fue a la británica Keanna Macinnes que se alzó con la medalla de oro con una marca de 2:05.90.

Completó el podio la danesa Helena Bach, campeona hace dos años en Belgrado, que logró la plata con un crono de 2:06.14. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

El famoso cocinero, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato de pasta diferente pero muy rico

El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para mantener estas plantas sanas y cómo prevenir una de sus principales plagas

Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos

Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

El asentamiento ha pasado de contar con apenas 14 o 15 refugios a superar las 80 construcciones en una semana, después de que la falta de espacio en el CETI obligara a cientos de personas a permanecer en la playa

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Los gatos que se pelean con los compañeros no es que sean agresivos, sino que necesitan más actividad diaria

Un gato aburrido necesita que le ofrezcamos suficientes estímulos en su entorno con los que entretenerse, sino buscará la forma de hacerlo independientemente

Los gatos que se pelean con los compañeros no es que sean agresivos, sino que necesitan más actividad diaria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a un salvadoreño que presentó certificados del rabino de su país y un informe sobre sus apellidos

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”