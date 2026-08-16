Laura Cabanes, bronce en los 200 mariposa

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Laura Cabanes prolongó la fiesta de la natación española en los Europeos de París y apenas unos minutos después de que Hugo González se proclamase subcampeón continental de los 200 estilos se colgó la medalla de bronce en los 200 mariposa.

Cabanes, que firmó un tiempo de 2:07.21 minutos, su mejor marca personal, arrebató por tan sólo 19 centésimas el tercer escalón del podio a la irlandesa Ellen Walshe, vigente campeona de Europa en piscina corta, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

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A quien no pudo alcanzar la nadadora ciudadrealeña, de 20 años, fue a la británica Keanna Macinnes que se alzó con la medalla de oro con una marca de 2:05.90.

Completó el podio la danesa Helena Bach, campeona hace dos años en Belgrado, que logró la plata con un crono de 2:06.14. EFE