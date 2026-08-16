La selección masculina de Estados Unidos y la femenina de Canada, campeonas del mundo

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La selección masculina de Estados Unidos y la femenina de Canadá se proclamaron este domingo en Düsseldorf (Alemania) campeones del mundo de fútbol bandera (flag football), deporte que se estrenará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los estadounidenses, que al inicio de la competición rompieron ante Samoa una racha de catorce años sin perder y sufrieron en varios partidos de las eliminatorias, se llevaron el oro al superar a Italia por 46-26, con Darrell 'Housh' Doucette como mejor jugador, informó en un comunicado la Federación Internacional de este deporte.

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En categoría femenina Canadá logró su tercer título mundial y el primero desde 2014 al imponerse a Estados Unidos, campeona del mundo en los últimos tres años, con una parada defensiva en el último segundo para imponerse por 27-20 en un emocionante partido en el que Sara Parker fue nombrada Jugadora Más Valiosa del torneo.

El equipo femenino de México y el masculino de Canadá consiguieron en Düsseldorf la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras ganar los partidos por la medalla de bronce contra Gran Bretaña (20-19) y México (34-26) respectivamente.

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Estados Unidos, Italia y Canadá se han clasificado para la competición masculina de seis equipos en Los Ángeles 28, y en el torneo femenino, Canadá, Estados Unidos y México ya tienen su plaza asegurada. Los campeonatos continentales de la IFAF, previstos para 2027, determinarán qué 12 equipos masculinos y femeninos viajarán a Montreal y Canadá en 2028 para la Serie de Clasificación Olímpica, que decidirá las tres plazas restantes, añade la nota.

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