La contención del fuego y la posible lluvia suscitan "cierto optimismo" en Riglos (Huesca)

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Zaragoza, 16 ago (EFE).- El director de extinción del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), Francho Aso, ha afirmado este sábado que hay "cierto optimismo" gracias a que el operativo ha logrado contener el avance del fuego en los sectores 4, 6 y 8, que podrían dirigirse hacia el monte Oroel, y a la previsión de lluvias en la zona.

En declaraciones a los medios, Aso ha explicado que a lo largo de la jornada se han realizado "maniobras muy complejas y costosas" para el personal que trabaja sobre el terreno, que ha tenido también que hacer frente a los cambios meteorológicos.

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Ha señalado que en las zonas que más preocupaban, los sectores 4, 6 y 8, en la zona este y noreste del incendio, se ha podido contener el fuego, aunque ha matizado que esta circunstancia hay que tratarla "con muchísima prudencia porque queda mucho trabajo todavía" y porque el operativo está expuesto a la meteorología.

Precisamente, se ha referido a un frente "que parece que sí que puede soltar algo de lluvia", algo que afianzaría el trabajo realizado por el dispositivo.

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Aso ha añadido a esa ecuación la llegada de la ayuda de diferentes administraciones, que va a permitir dar una continuidad para tener "mejores noticias en los próximos horas y días".

El incendio de las Peñas de Riglos afecta a más de 16.000 hectáreas desde que fue declarado el lunes y ha motivado la evacuación de 1.046 vecinos de 19 núcleos de población. EFE

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