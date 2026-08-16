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Guérin conquista una Volta a Portugal marcada por el fallecimiento de Finlay Tarling

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Lisboa, 16 ago (EFE).- El francés Alexis Guérin conquistó este domingo la Volta a Portugal en una 87ª edición que quedará marcada por el fallecimiento del ciclista británico Finlay Tarling a los 19 años mientras participaba en la prueba.

Guérin, ciclista del equipo Anicolor/Campicarn de 34 años, se enfundó el maillot amarillo en la cuarta etapa y ya no se lo quitó, y terminó la carrera con un tiempo de 30 horas, 21 minutos y 9 segundos.

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El francés, que quedó octavo en la décima y última jornada de este domingo, se impuso con un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado y su compañero de equipo, el ruso Artem Nych -sexto en el día-, que no logró su objetivo de ganar la Volta lusa por tercer año consecutivo.

Los dos corredores del Anicolor/Campicarn estuvieron intratables durante toda la competición, y el tercer clasificado en la general, el portugués Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista), terminó a una distancia de 4 minutos y 35 segundos del líder.

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En cuanto a la etapa, de 136,9 kilómetros entre las ciudades del norte de Maia y Oporto, la ganó Rui Oliveira, del UAE Team Emirates, tras un cara a cara en el esprint final con el español Daniel Cavia, del Burgos Burpellet BH, que quedó segundo.

Además del triunfo en el día, Oliveira acabó primero en la clasificación por puntos, mientras que Guérin se llevó también la de la montaña, y el español del UAE Team Emirates Adrià Pericas dominó en la de jóvenes.

Pericas, ciclista catalán de 20 años, fue una de las revelaciones de esta edición de la Volta a Portugal, con una etapa ganada, la séptima, y el quinto puesto en la clasificación general.

Le acompañan en esta tabla su compatriota Jokin Murguialday, del Euskaltel-Euskadi, y el colombiano Adrián Bustamante (Group Holding-Simoldes-UDO), cuya regularidad a lo largo de la prueba les valió un séptimo y un octavo puesto, respectivamente.

En la clasificación por equipos, victoria contundente del Anicolor/Campicarn, mientras que el quinto puesto fue para el Euskaltel-Euskadi y el octavo para el otro equipo español en liza, el Burgos-BH.

Esta 87ª edición de la Vuelta a Portugal quedará, sin embargo, marcada por el fallecimiento de Finlay Tarling el pasado viernes, durante la octava etapa.

El joven galés de 19 años, que competía con el NSN Development Team, perdió la vida en una colisión con un vehículo ligero, según las autoridades portuguesas, que actualmente están investigando las causas del accidente.

La Volta a Portugal, organizada a partir de este año por la empresa Emesports, dirigida por el exciclista gallego Ezequiel Mosquera, volverá en 2027 con una edición en la que celebrará su centenario. EFE

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