Gonzalo Corbalán: “Jugar la Euroliga va a ser un reto muy grande”

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Valencia, 16 ago (EFE).- El escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán habló este domingo sobre su fichaje por el Valencia Basket y reconoció que jugar la Euroliga y defender el título de la Liga Endesa suponen un salto y un reto “muy grande” en su carrera profesional.

“Estoy muy contento y muy emocionado por dar este paso en mi carrera y por el equipo en el que voy a jugar. Jugar la Euroliga va a ser un reto muy grande y espero aportar lo máximo”, aseguró Corbalán en declaraciones a los medios a su llegada al aeropuerto de Manises.

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“Siempre es lindo venir a un equipo con renombre como es el Valencia y más con todo lo que hicieron la pasada temporada. Estoy contento de venir aquí y de defender el título”, añadió el escolta 'taronja' en relación al título de liga conseguido la pasada temporada.

Corbalán también habló sobre algunos jugadores argentinos que formaron parte del club valenciano como Fabricio Oberto, Alejandro Montecchia y Federico Kammerichs, miembros de la plantilla que ganó la Copa ULEB en 2003 y que disputó la primera final de la ACB de su historia.

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“Es un gusto estar en esta lista porque son jugadores muy experimentados y con una carrera increíble”, señaló el nuevo fichaje de Valencia Basket, que desconocía el dato de ser el octavo argentino en la historia de la entidad.

Corbalán, de 24 años y 1,93 metros de altura, firmó por el club valenciano hasta el 30 de junio de 2029 procedente del San Pablo Burgos.

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El exterior argentino pasará reconocimiento médico con su nuevo club, está previsto que participe al menos en la primera sesión de entrenamiento colectivo el jueves y el viernes viajará de vuelta a su país para reintegrarse en la concentración de su selección y medirse el día 27 en Mar del Plata a Puerto Rico y visitar el 1 de septiembre a Canadá. EFE

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