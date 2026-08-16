Feijóo reclama al Gobierno sensibilidad con Ceuta: "Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos"

01/08/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Feijóo se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta para analizar la crisis migratoria de los últimos días. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo al Gobierno sensibilidad con Ceuta después de la crisis migratoria de finales de julio, a la vez que ha reprochado la actitud del Ejecutivo en su respuesta con la ciudad autónoma. "Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos", ha expresado.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha subrayado que "los ceutíes tienen derecho a vivir tranquilos; las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo"; y los niños tienen derecho a crecer seguros".

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Para el líder del PP, Ceuta "necesita un Gobierno comprometido, sensible frente a una crisis cuádruple: migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional". "Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos", ha zanjado en la citada red social.

MINISTROS CON "CERO SOLUCIONES"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por ser "culpable" del "colapso sanitario" que a su juicio sufre Ceuta tras la entrada masiva de migrantes.

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También ha criticado a los ministros del Gobierno que han ido a Ceuta para "hacerse la foto" pero aportando "cero soluciones" a la situación que sigue viviendo la ciudad. Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbando en la hamaca y en la playa" de la residencia oficial de Lanzarote y no da "explicaciones" de lo que ha sucedido.

"Nadie nos ha explicado del Gobierno de España cómo ha podido pasar esto, pero lo más grave es que nadie nos ha podido garantizar que esto no vuelva a suceder", ha advertido el vicesecretario del PP, que también ha señalado que la visita de los ministros al municipio ceutí "se ha parecido más a un 'photocall' de agosto" que a un Ejecutivo "gestionando una crisis".

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