"Esto me va a dar más confianza", dice Jódar tras su épica remontada

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Chicago (EE.UU), 15 ago (EFE).- El español Rafael Jódar aseguró este sábado, tras sellar una épica remontada ante el canadiense Denis Shapovalov en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati, que este sufrido triunfo le va a "dar confianza" de cara al futuro, por la manera en la que pudo gestionar sus emociones.

"Muy feliz por la primera victoria en Cincinnati. Sabía que no sería fácil, sobre todo contra Denis, que es un gran jugador. Tuve que darlo todo", dijo Jódar al acabar el partido en declaraciones a pie de pista.

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"He jugado muchos partidos, pero cada uno es distinto. Tengo que jugar mi mejor tenis para seguir. Estoy muy feliz por cómo controlé mis emociones", añadió.

Jódar, de 19 años y número once del mundo, remontó un 1-5 en el tercer set y anuló dos bolas de partido antes de ganar 7-5, 4-6 y 7-5 a Shapovalov.

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"Un partido muy duro. Las cosas no se han puesto fáciles en el primer set. Tienes que seguir porque las cosas pueden cambiar muy rápido. Muy contento de cómo he podido remontar este partido y me va a dar confianza", dijo en español. EFE