Estiman que el fuego de Niebla ha calcinado el 80 % de un paraje natural en Huelva

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Huelva, 16 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva) calcula que el incendio declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), estabilizado este domingo, ha calcinado aproximadamente un 80 % del paraje natural la Pata del Caballo, de más de 7.000 hectáreas.

Este paraje protegido, ubicado entre los términos municipales de Escacena del Campo y Paterna del Campo, funciona como un corredor ecológico clave que conecta Doñana y las campiñas del Condado con las estribaciones de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Consistorio ha informado de que las llamas "han golpeado con dureza zonas tan queridas y valiosas como El Madroñuelo, Las Contiendas, Carneros y los terrenos próximos al yacimiento de Tejada la Vieja".

Se da la circunstancia de que este paraje natural también sufrió graves daños en el incendio de Riotinto de 2004 y posteriores siniestros, por lo que ya ha sido objeto de distintos planes de reforestación y restauración ambiental.

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Desde el Consistorio han señalado que comienza una nueva fase y se ponen a trabajar para evaluar "minuciosamente" los daños humanos, materiales y ecológicos causados en el término municipal y exigir y coordinar con el resto de administraciones las políticas de repoblación, regeneración y ayuda necesarias para devolver la vida a su sierra.

"Estabilizado no significa extinguido. Aún quedan semanas de trabajo por delante y continúan existiendo puntos calientes sobre el terreno", ha indicado el ayuntamiento, que ha pedido la máxima responsabilidad para no acceder a las zonas afectadas y dejar trabajar con total seguridad a los retenes que continúan en la zona".

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También han agradecido a todos los profesionales que han combatido este "monstruo", pero, sobre todo, a los Agentes de Medio Ambiente del destacamento de Escacena, por "su guía, conocimiento del terreno y entrega absoluta"; a los pelotones escaceneros del Infoca y al resto del dispositivo, a la UME, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil. EFE

lra/avl/grc