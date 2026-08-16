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España cierra los Europeos con dos notables actuaciones en la finales de 4x100 estilos

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La natación española encontró premio a su decidida apuesta por las pruebas de relevos con dos más que notables actuaciones en las finales masculina y femenina de los 4x100 estilos que pusieron fin a los Europeos de París.

Una cita en la que salvo en los 4x200 libre masculinos el equipo español logró hacerse un hueco en todas y cada una de las finales de relevos.

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El primer paso para el objetivo que se ha fijado la dirección técnica de la Federación Española de Natación lograr que un cuartero español pueda acceder a la lucha por las medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Un objetivo complicado, pero no imposible, en los 4x100 estilos, una de las distancias olímpicas, donde los dos cuartetos españoles tuvieron una más que notable actuación.

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Especialmente en la categoría masculina en la que el equipo integrado por Iván Martínes Sota, Nil Cadevall, Isak Fernández y Luca Hoek concluyó en sexta posición con un crono de 3:32.15 minutos.

Un registro que dejó al joven cuarteto español, en el que volvió a brillar Luca Hoek, que completó la posta final de crol en 46.85 segundos, a 4 centésimas de la plusmarca nacional vigente desde los Mundiales de Roma 2009.

Quienes sí lograron mejorar el récord de España que ellas mismas establecieron en las series matinales fueron Irene Ciércoles, Alba Vázquez, Laura Cabanes y María Daza tras firmar un registro de 4:00.25 minutos que no pudo impedir que el equipo español concluyese la final en octava posición.EFE

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