España, bronce en el maratón femenino por equipos

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La selección española femenina de maratón, formada por Carolina Robles (8ª), Fátima Ouhaddou (15ª), Ester Navarrete (18ª) y Meritxell Soler (20ª), logró este domingo la medalla de bronce por equipos en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).
La medalla de oro fue para el equipo de Gran Bretaña y la plata para Italia.
Esta es la séptima medalla para España en los Europeos de atletismo de Birmingham, tras los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y de Marta García en 5.000, y los bronces en marcha de Raquel González y Mohamed Attaoui en 800. EFE
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